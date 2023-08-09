Синхронно та з різних напрямків: на москву знову летіли безпілотники (відео)

Ніч у московській області пройшла неспокійно

У ніч на 9 серпня москву намагалися атакувати два невідомі безпілотники. Обидва були збиті російською ППО.

Про це повідомив мер столиці Росії Сергій Собянін.

"Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе. На цей час інформації про потерпілих від падіння уламків немає. Екстрені служби працюють на місці", — написав він.

Тим часом місцеві пабліки почали публікувати момент роботи ППО по безпілотникам.

Момент знищення безпілотника у районі Мінського шосе

Мінське шосе під москвою

Очевидці розповіли, що спершу чули гучні звуки вибуху. Зокрема, про це повідомили мешканці Одинцівського району, по території якого проходить шосе.

Пізніше росЗМІ уточнили, що нібито два бойові дрони атакували столицю синхронно з двох напрямків. Один летів із південного заходу, а інший з півдня. Другий, за даними джерела, збили у районі Домодєдово.

"Приблизна відстань між точками знищення дронів — 55 кілометрів по прямій. Вони були збиті з різницею в 16 хвилин", — пишуть у рф.

За даними іншого джерела, момент збиття безпілотника бачили в селі Молоково в Ленінському міському окрузі Московської області.

Про роботу ППО повідомили мешканці Молоково та Домодєдово

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно у бік Москви летіла ціла група БПЛА.