Синхронно и с разных направлений: на москву снова летели беспилотники (видео)

Ночь в московской области прошла неспокойно

В ночь на 9 августа москву пытались атаковать два неизвестных беспилотника. Оба якобы были сбиты российской ПВО.

Об этом сообщил мер столицы рф Сергей Собянин.

"Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте", — написал он.

Тем временем местные паблики начали публиковать момент работы ПВО по беспилотникам.

Момент уничтожения беспилотника в районе Минского шоссе

Минское шоссе под москвой

Очевидцы рассказали, что сперва слышали громкий звук взрыва. В частности, об этом сообщили жители Одинцовского района, по территории которого проходит шоссе.

Позже росСМИ уточнили, что якобы два боевых дрона атаковали столицу синхронно с двух направлений. Один летел с юго-запада, а другой с юга. Второй, по данным источника, сбили в районе Домодедово.

"Приблизительное расстояние между точками уничтожения дронов — 55 километров по прямой. Они были сбиты с разницей в 16 минут", — пишут в рф.

По данным же другого источника, момент сбития беспилотника видели в селе Молоково в Ленинском городском округе Московской области.

О работе ПВО сообщили жители Молоково и Домодедово

Ранее "Телеграф" писал, что недавно в сторону москвы летела целая группа БПЛА.