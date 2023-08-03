Летели на москву? россию атаковала целая волна БПЛА

Все беспилотники были сбиты

Случаи атаки беспилотников на территорию россии продолжаются и в ночь на 3 августа подобный инцидент случился в Калужской области. В целом было сбито шесть беспилотных летательных аппаратов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", — написал он.

Эту же информацию подтвердили в пресс-службе министерства обороны россии. К слову, Калужская область граничит с москвой, куда могли направляться беспилотники.

В свою очередь о подобных инцидентах сообщил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 30 июля в Ростовской области упал неопознанный беспилотник. В результате происшествия пострадали два человека.