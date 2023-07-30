Неспокойное воскресенье в россии: еще один БПЛА взорвался неподалеку от украинской границы

В сети появились слухи о том, что БПЛА был российским

В Ростовской области россии, которая накануне подверглась ракетному удару, вечером 30 июля упал неопознанный беспилотник из-за чего пострадали два человека.

Как информирует Baza, происшествие произошло в населенном пункте Дарагановка, который находится под Таганрогом неподалеку от украинской границы.

Сообщается, что после взрыва пострадал частный дом и два автомобиля.

На видеозаписях, которые появились в сети, слышно, что местные жители жалуются на то, что после падения БПЛА в окрестностях пропало электричество.

Информации о том, чей это был дрон пока не поступало, однако стоит отметить, что россияне обычно сразу же обвиняют Украину в любых аналогичных ситуациях.

Впрочем, позже появились предположения, что там мог потерпеть крушение российский БПЛА "Орион" или "Форпост". При том, что ранее "Орионы" были замечены на расположенном неподалеку аэродроме.

Как сообщалось ранее, это не первый прилет по россии 30 июля. Например, ночью обстрелу подверглось здание "Москва-Сити" в центре российской столицы. В этом здании, к слову, находится министерство цифровой трансформации, а после взрыва его документы находили на улице.

Утром воскресенья также поступили сообщения о том, что рой беспилотников атаковал временно оккупированный Крым, из-за чего там слышали множественные взрывы из-за работы ПВО. По заявлениям россиян, речь идет о не менее 25 БПЛА.