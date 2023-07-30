Неспокійна неділя в росії: ще один БПЛА вибухнув неподалік українського кордону

У мережі з’явилися чутки про те, що БПЛА був російським

У Ростовській області росії, яка напередодні зазнала ракетного удару, увечері 30 липня впав невідомий безпілотник, через що постраждали двоє людей.

Як інформує Baza, подія сталася в населеному пункті Дараганівка, що знаходиться під Таганрогом неподалік українського кордону.

Повідомляється, що після вибуху постраждав приватний будинок та два автомобілі.

На відеозаписах, які з’явилися в мережі, чути, що місцеві жителі скаржаться на те, що після падіння БПЛА на околицях зникла електрика.

Інформації про те, чий це був дрон поки що не надходило, проте варто зазначити, що росіяни зазвичай відразу звинувачують Україну в будь-яких аналогічних ситуаціях.

Втім, пізніше з’явилися припущення, що там міг зазнати краху російський БПЛА "Оріон" або "Форпост". При тому, що раніше "Оріони" були помічені на розташованому неподалік аеродромі.

Як повідомлялося раніше, це не перший приліт Росією 30 липня. Наприклад, вночі обстріляли будівлю "Москва-Сіті" в центрі російської столиці. У цій будівлі, до речі, знаходиться міністерство цифрової трансформації, а після вибуху його документи знаходили на вулиці.

Вранці неділі також надійшли повідомлення про те, що рій безпілотників атакував тимчасово окупований Крим, через що там чули численні вибухи через роботу ППО. За заявами росіян, йдеться про щонайменше 25 БПЛА.