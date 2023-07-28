Удар ракети по Таганрогу: у мережі з’явилося відео прильоту

На ролику чітко видно момент вибуху

Російські канали опублікували, як стверджується, відео моменту прильоту в кафе в Таганрозі Ростовської області 28 липня, де під завалами опинилися люди.

Короткий ролик опублікувало відоме російське видання "Известия".

Видно, що запис зроблено на відеореєстратор машини, що проїжджала повз, — вдалося чітко зняти відео моменту прильоту.

В Слідкомі рф заявили, що удару було завдано нібито ракетою ЗСУ, що має високі вражаючі властивості, внаслідок чого постраждало 13 людей, були пошкоджені адміністративні будівлі та житлові будинки. У Міноборони росії заявляють, що це була нібито ракета С-200, переобладнана для ударів.

Секретар РНБО України Олексій Данілов тим часом стверджує, що причиною вибуху є "абсолютно безграмотні дії операторів російських комплексів ППО".

У Ростові після інциденту оголосили план "Повітряна тривога", правоохоронцям було доручено оглядати повітряний простір над містом.

Як повідомляв "Телеграф", день 28 липня видався гучним не тільки в росії, а й у поки що окупованому Донецьку, — там був вибух прямо в будівлі "МВС" угруповання "днр", і відео цього прильоту теж вже з’явилося в мережі.