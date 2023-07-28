Відео удару по "МВС днр" у Донецьку з’явилося у мережі

Влада терористичної "днр" не коментує удар по Донецьку

Момент удару по будівлі "мвс днр" увечері 28 липня потрапив на камеру відеореєстратора в авто. Ракета впала і розірвалася за кілька метрів від очевидців.

Відео опублікували у Telegram-каналі "Типовий Донецьк". Інформації про жертви, як і раніше, немає.

На кадрах видно, як автомобіль їхав центром тимчасово окупованого Донецька. У той момент, коли він проїжджав повз будівлю так званого "міністерства внутрішніх справ днр", до нього якраз влучила ракета. Проте дівчину за кермом та її пасажирку це не збентежило. Вони, не зменшуючи швидкості, об'їхали місце вибуху та продовжили шлях. Уламки будівлі, земля та шматки асфальту розлетілися на кілька вулиць.

У Telegram-каналі терористичного відомства не прокоментували "приліт" по будівлі. Також мовчить і ватажок терористів "днр" деніс пушилін. Інформації про постраждалих та масштаби руйнування немає. Чи перебували в момент вибуху в будівлі поліцейські "днр" також невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з'явилися кадри влучання ракети в Таганрозі. Запис зроблено на відеореєстратор машини, що проїжджала повз, на ньому чітко видно момент удару.