У Донецьку надвечір голосно: повідомляють про зруйновану будівлю "МВС" терористів (фото, відео)

Інформації про постраждалих на даний момент немає

У п’ятницю, 28 липня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Над центром міста було видно клуби чорного диму, ймовірно "прилетіло" по будівлі місцевого "міністерства внутрішніх справ".

Фото та відео наслідків публікують у Telegram-каналі "Типовий Донецьк". Проте місцева влада поки що ніяк не коментує те, що сталося, і не ясно, це був підрив або попадання снаряда.

На кадрах з місця видно, що в будівлі "мвд днр" повилітали шибки та віконні рами на перших поверхах. На землі валяються уламки та частини цегли, розкидана земля. Інформації про постраждалих чи жертв на даний момент немає.

Місцева влада терористичної республіки ніяк не прокоментувала те, що сталося зараз. Також у мережі публікують фото, як над окупованим містом здіймалися клуби чорного неба.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії спалахнули вагони із сіркою. За попередньою версією поліції вагони могли підпалити.