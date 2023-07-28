В российском Таганроге прогремел мощный взрыв: видео и все подробности

В россии продолжается чреда взрывоопасных инцидентов. На этот раз мощнейшая "бавовна" посетила Таганрог.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Так, по данным местных жителей, днем 28 июля Таганрог сотрясся от мощного взрыва. Уже спустя секунды в небо поднялся огромный столб дыма. Сообщается, что "хлопок" был настолько мощным, что у близлежащих домов повылетали окна.

По данным местных пабликов взрыв произошел в районе аквапарка "Лазурный" на улице Адмирала Крюйса. Его причина пока неизвестна, но многие россияне утверждают, что это был прилет БПЛА или ракеты.

На место уже поспешили медики и полицейские. По предварительной информации, под завалами в ресторане "Чехов сад", что находится рядом с местом взрыва, находятся люди.

Расположение заведения на карте:

Россияне в настоящей панике, а официальной информации пока не поступало.

Некоторые паблики утверждают, что взрыв прогремел во дворе государственного банка, что находится рядом с кафе "Чехов сад". Согласно предварительным данным, уже известно о первых пострадавших.