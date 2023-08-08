У Києві пролунав вибух: подробиці НП (відео)

У столиці тривогу не оголошували

На лівому березі Києва стався сильний вибух, який налякав місцевих жителів.

Як інформують місцеві telegram-канали, до них звернулося багато користувачів із повідомленнями про гучний звук. Однак, інформації про те, що це було так і не надійшло.

Примітно також те, що у місті не оголошено тривогу, а цілей над містом не фіксувалося.

У деяких пабліках з’явилася інформація про те, що вибух пов’язаний із побутовими причинами та не є наслідком прильоту.

Тим часом з’явилося і відео, на якому нібито чути момент вибуху, проте через погану якість запису перевірити його справжність неможливо.

Повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило. Місцеві офіційні особи інформацію не коментували.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 7 серпня потужний вибух пролунав у багатоповерхівці в Полтаві, через що до лікарні потрапили двоє людей. Як виявилося, подія була пов’язана з вибухом газу в одній із квартир. Через детонацію у сусідніх квартирах вилетіли вікна.