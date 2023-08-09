За 9 тысяч км от москвы: во Владивостоке прогремел взрыв, людей просят молчать (видео)

В ФСБ просили людей молчать

Ночью 9 августа о взрыве сообщили жители российского Владивостока. Он прогремел в районе военно-морской базы.

О ночных событиях пишут местные паблики.

По словам очевидцев, громко здесь было около 3:30 утра по местному времени.

"Какой-то взрыв был со стороны базы военно-морской! Полицию пожарных и даже фсб уже вызвали. Весь дом проснулся!" — пишут в сети.

В то же время местный политик Максим Чихунов рассказал, что людей попросили молчать о произошедшем. Такая просьба звучала от сотрудников ФСБ.

"Утром приезжали сотрудники фсб, опрашивали нас. Соседке сказали никому не говорить о произошедшем. Мы фото пытались сделать, но у нас там деревья и ничего не видно было. Ну и поздно же уже было мы проснулись от этого взрыва. После запах был сильный как будто пластмасса горит и все", — приводит он слова местных жителей.

Кроме того, местные жители заметили и сняли на видео неопознанный летающий объект.

В то же время в пресс-службе Восточного военного округа уже заявили, что ночью во Владивостоке якобы проходила тренировка корвета "Громкий", хотя в ночное время такие мероприятия вряд ли стали бы проводить.

Ранее "Телеграф" писал о том, что минувшей ночью взрывы слышали и в москве.