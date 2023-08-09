Мощнейший взрыв прогремел в Подмосковье, в домах выбило окна, росСМИ пишут о беспилотнике: видео
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У россиян большое количество пострадавших и разрушений
Российские города продолжают страдать от неизвестной "бавовны". На этот раз мощнейший взрыв сотряс Московскую область.
Об этом сообщают российские интернет-паблики.
По данным в сети, днем 9 августа взорвался Загорский оптико-механический завод в Сергиевом Посаде.
Cообщается, что взрыв был настолько мощным, что в соседних домах выбило окна. Над местом событий поднялся гигантский "гриб" из дыма, напоминающий "ядерный".
Согласно предварительным данным, местом взрыва на заводе был склад с пиротехникой компании Пиро-Росс. Она арендовала помещения на территории ЗОМЗ. Пострадали как минимум 25 человек.
С территории завода объявлена эвакуация.
Стоит отметить, что Загорский оптико-механический завод занимался производством прицельных приспособлений для оружия, тепловизоров, головок самонаведения ракет, биноклей и приборов ночного видения.
При этом российская пропаганда уже запуталась в своих сообщениях. Если изначально заявлялось об атаке БПЛА, то уже сейчас эта информация якобы не подтверждается.
В сети публикуют видео с территории самого завода. На них можно увидеть, масштабы разрушений.
Сам момент взрыва также попал на камеры в различных уголках города. Взрывная волна была достаточно мощной.
Причиной взрыва на заводе якобы стали нарушения технологического процесса. Об этом пишут российские паблики, ссылаясь на источники в российском МЧС.
Другие же пропагандисты, например из ТАСС, пишут о "человеческом факторе". И они также ссылаются на источники в МЧС.
По данным экстренных служб, на которые ссылается агентство, в результате взрыва и пожара разрушен склад пиротехники на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
Напомним, ранее мы писали о том, что россияне перекрыли Крымский мост, а в бухте Севастополя виднеется дым.
Также мы сообщали, что в российском Таганроге прогремел мощный взрыв.