В бухте Севастополя дым, Крымский мост закрыт: подробности и видео

Оккупанты снова говорят об "учениях"

Во временно оккупированном Крыму снова происходят "огнеопасные инциденты". Так называемый Керченский мост закрыт для проезда, а из бухты в Севастополя виднеется дым.

Об этом сообщают интернет-паблики.

Так, по данным популярного украинского блогера Сергея Стерненко, в бухте временно оккупированного города Севастополь виднеется задымление. Столбы дыма поднимаются высоко в небо и их можно увидеть за несколько километров от места событий.

При этом так называемый "глава" Севастополя михаил развожаев утверждает, что флот рф проводит учения в районе Севастопольской бухты и якобы именно с этим связано задымление.

"Флот проводит тренировку расчетов РХБЗ. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно", — утверждает развожаев.

В это же время Крымский мост оказался закрыт для проезда по неизвестным причинам.

Обновлено: позже местные паблики начали сообщать о ряде взрывов. Так, например, "хлопки" слышали на Старокрымском полигоне и в Джанкое.

"Из Джанкоя сообщают о мощном взрыве в 11:37 со стороны Красногвардейского", — пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Напомним, ранее мы писали о том, что за август Крымский мост уже не первый раз закрывается для проезда. Так, например, в начале месяца его перекрывали одновременно с "хлопками" в районе Гвардейского.

Также мы сообщали о том, что в Геническе и Чонгаре опять прогремели взрывы. ВСУ нанесли удар по мостам.