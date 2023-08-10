Второй мощный пожар за неделю: в Европе вспыхнул один из крупнейших зерновых элеваторов (видео)

Возгорание произошло в четырех зернохранилищах

На зерновых элеваторах во французском порту Ла-Рошель вспыхнул мощный пожар.

Как пишет Reuters, возгорание произошло утром 10 августа.

По данным агентства, сейчас ситуация находится под контролем спасателей.

"Огонь не коснулся хранящегося зерна", — сообщил Reuters оператор элеватора SICA Atlantique.

По данным местных властей, возгорание произошло в четырех зернохранилищах. На место прибыли 70 пожарных с подкреплением.

Другое издание пишет, что десятки пожарных работают с 8 часов утра на территории терминала Sica Atlantique, но пока не смогли локализовать пожар. Предварительно, изначально огонь вспыхнул на погрузочной ленте зерна.

Вокруг пожара установлен периметр безопасности в 100 м, а персонал близлежащих предприятий эвакуирован.

Отметим, что Франция является крупнейшим производителем зерна в Европейском Союзе, а Ла-Рошель на атлантическом побережье Франции является одним из крупнейших экспортных терминалов страны.

Интересно, что 7 августа прогремел взрыв в порту турецкого города Дериндже. Инцидент произошел во время загрузки судна с зерном. Этот порт находится во внутреннем море Турции и активно использовался в "Зерновом коридоре".

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне на протяжении нескольких недель прицельно обстреливали ракетами и дронами украинские морские порты, откуда грузовые суда вывозили зерно из страны.