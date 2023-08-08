россия возит зерно на старых посудинах, поскольку с ней не хотят работать, но даже это не помогает

россия не сможет с помощью "теневого флота" поддерживать былые темпы экспорта

После выхода из "Зерновой сделки" россиянам приходится все чаще полагаться на свой "теневой флот", состоящий преимущественно из старых зерновозов.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации источников агентства, в июле 2023 года рф начала активно фрахтовать суда у небольших судовладельцев, с которыми крупные трейдеры не работают. По данным платформы Shipfix, число российских заявок на такие суда увеличилось на 40% (до 257 заявок) в сравнении с июнем.

Журналисты отмечают, что с началом полномасштабного вторжение и так многие иностранные компании отказывались работать с рф, в частности из-за санкций, а после выхода россиян из "Зерновой сделки" проблем у страны агрессора стало еще больше.

Например, судовладельцы и страховщики, которые все еще готовы работать с российскими черноморскими портами, резко подняли расценки на свои услуги. По данным агентства, операторы берут за перевозку российских грузов на десять тысяч долларов в день больше, чем за аналогичные грузы из портов Болгарии и Румынии.

И даже при этом, считают собеседники агентства, россия не сможет с помощью "теневого флота" поддерживать былые темпы экспорта. В это же время Министерство сельского хозяйства россии уже прогнозирует, что экспорт российского зерна снизится примерно на 8% в 2023-2024 годах по сравнению с прошлогодним максимумом в 60 миллионов тонн. Но причину там не называют.

Напомним, ранее мы писали о том, что в МВФ оценили, насколько вырастут цены на еду после остановки "зерновой сделки".