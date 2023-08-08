росія возить зерно на старих посудинах, оскільки з нею не хочуть працювати, але навіть це не допомагає

Росія не зможе за допомогою "тіньового флоту" підтримувати колишні темпи експорту

Після виходу із "Зернової угоди" росіянам доводиться все частіше покладатися на свій "тіньовий флот", що складається переважно зі старих зерновозів.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерел агентства, в липні 2023 року росія почала активно фрахтувати судна у невеликих судновласників, з якими великі трейдери не працюють. За даними платформи Shipfix, кількість російських заявок на такі судна збільшилася на 40% (до 257 заявок) порівняно з червнем.

Журналісти зазначають, що з початком повномасштабного вторгнення і так багато іноземних компаній відмовлялися працювати з рф, зокрема через санкції, а після виходу росіян із "Зернової угоди" проблем у країни агресора стало ще більше.

Наприклад, судновласники та страховики, які все ще готові працювати з російськими чорноморськими портами, різко підняли розцінки на свої послуги. За даними агентства, оператори беруть за перевезення російських вантажів на десять тисяч доларів на день більше, ніж за аналогічні вантажі з портів Болгарії та Румунії.

І навіть при цьому, вважають співрозмовники агентства, росія не зможе за допомогою "тіньового флоту" підтримувати колишні темпи експорту. У той же час Міністерство сільського господарства росії вже прогнозує, що експорт російського зерна знизиться приблизно на 8% у 2023-2024 роках порівняно з торішнім максимумом 60 мільйонів тонн. Але причини там не називають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МВФ оцінили, наскільки зростуть ціни на їжу після зупинки "зернової угоди".