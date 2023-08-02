Обстріли українських портів. Як росія вже кілька тижнів громить місця вивозу зерна

З моменту виходу із зернової угоди росія спалила сотні тисяч тонн продовольства у портах

росія вже кілька тижнів прицільно обстрілює ракетами та дронами українські морські порти, звідки вантажні судна вивозили зерно з країни. Таким чином країна-агресорка повністю змінила тактику після зупинки нею ж зернової угоди та намагається вбити наш експорт через Чорне море.

"Телеграф" збирає останню офіційну інформацію щодо збитків та пояснює, навіщо це росії:

Як Україна вивозить зерно

На півдні залишилося мало працюючих портів, приміром, порт у Миколаєві замінований, тому основними лишаються порти "Південний", "Одеса" та "Чорноморськ". Також ключову роль відіграє річковий порт "Ізмаїл" на Дунаї. Маршрут пролягає з Чорного моря через територію Румунії, яка є членом НАТО, та є основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України після оголошення росією зупинки "зернового коридору", коли кораблі йшли з Одеської області до Туреччини, а далі слідують до покупців по всьому світу. З Румунії (порту Констанца) зерно можна транспортувати далі, оскільки порти Румунії залишаються відкритими.

Лишається також і порт "Рені": звідси у Чорне море можуть виходити навіть кораблі через румунський Сулинський канал.

Десятки тисяч тонн за удар

Останній удар стався цієї ночі. росія атакувала дронами Ізмаїл на Одещині, поціливши по об’єктах портової та промислової інфраструктури Дунаю. Внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Також суттєвих руйнувань зазнала будівля "Морвокзалу" в Ізмаїлі.

Згодом Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що на атакованих складах і елеваторах було майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль.

Міністр інфраструктури показав наслідки останнього удару

"Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї. Світ має чинити опір. Атаки на українські порти – загроза світу. Ми здатні захистити себе, наші сили ППО вміють ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно її більше", – написав Кубраков.

Міністр зазначив, що рф атакувала один із портів Дунайського кластеру, що є "основою глобальної продовольчої безпеки".

Президент України Володимир Зеленський після останнього обстрілу закликав світ реагувати та зупинити росію, бо вона створює проблеми з продовольством для всього світу:

"Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші – на Півдні країни. російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", — зазначив Зеленський.

Цілеспрямована тактика

Раніше, у ніч на четвер, 27 липня, росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області "Калібрами". Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі. Загинув цивільний охоронець.

24 липня росія вразила порт "Рені", ракети впали приблизно за 200 метрів від кордону з Румунією. Були пошкоджені обʼєкти портового оператора Maersk, зазнало пошкоджень румунське судно, були постраждалі серед працівників порту.

По "Чорноморську" росія гатила у ніч на 19 липня, вразивши щонайменше два резервуари для зберігання. У Міністерстві аграрної політики України уточнили, що на повноцінне відновлення зернових терміналів та інфраструктури портів після такого обстрілу піде щонайменше рік.

Наслідки обстрілу 19 липня, Олександр Кубраков

"Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу. Якщо ми не зможемо експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання! Крім того, постраждає економіка не тільки України, а й світу. Зросте ціна на зерно і не всі країни зможуть дозволити собі купувати сільгосппродукцію, а отже ціна значно зросте на продукти: борошно, крупи, м'ясо", — зазначив Микола Сольський.

За період з 18 по 24 липня росія випустила в бік Одеської області щонайменше 75 ракет та близько 100 БПЛА, повідомило видання Forbes. Загальна їхня вартість – понад $280 млн.

МЗС підрахувало, що станом на 31 липня росія знищила 180 тис. тонн зерна, 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.

"Таким чином, країна-агресор продовжує шантажувати весь світ голодом", — наголосили в МЗС.

росіяни хочуть самостійно продавати зерно до країн Африки, тому майже щодня гатить ракетами по Одесі та Миколаєву, щоб зруйнувати портову інфраструктуру, знищити запаси продовольства та завадити відновленню роботи зернового коридору в майбутньому, заявив представник прес-служби ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Це був цілеспрямований план. Частина цього плану — розрив зернової угоди і так само частина цього плану — це удари по українській портовій зерновій інфраструктурі. Знищення у тому числі запасів збіжжя, яке вже було зафрахтовано і мало потрапити до країн, які потребують цього зерна", — заявив Юсов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські військові кораблі зухвало та агресивно погрожують цивільним судам у Чорному морі, порушуючи тим самим усі норми міжнародного морського права.