Обстрелы украинских портов. Как россия уже несколько недель громит места вывоза зерна

С момента выхода из зерновой сделки россия сожгла сотни тысяч тонн продовольствия в портах

Россия уже несколько недель прицельно обстреливает ракетами и дронами украинские морские порты, откуда грузовые суда вывозили зерно из страны. Таким образом, страна-агрессорка полностью изменила тактику после остановки ею же зерновой сделки и пытается убить наш экспорт через Черное море.

Телеграф собирает последнюю официальную информацию об убытках и объясняет, зачем это россии:

Как Украина вывозит зерно

На юге осталось мало работающих портов, например, порт в Николаеве заминирован, поэтому основными остаются порты "Южный", "Одесса" и "Черноморск". Также ключевую роль играет речной порт "Измаил" на Дунае. Маршрут проходит из Черного моря через территорию Румынии, которая является членом НАТО, и является основным альтернативным маршрутом для экспорта зерна из Украины после объявления россии остановки "зернового коридора", когда корабли шли из Одесской области в Турцию, а дальше следуют покупателям по всему миру. Из Румынии (порта Констанца) зерно можно транспортировать дальше, поскольку порты Румынии остаются открытыми.

Остается также порт "Рени" : отсюда в Черное море могут выходить даже корабли через румынский Сулинский канал.

Десятки тысяч тонн за удар

Последний удар произошел этой ночью. россия атаковала дронами Измаил в Одесской области, попав по объектам портовой и промышленной инфраструктуры Дуная. В результате обстрела повреждений и разрушений получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Также существенные разрушения получило здание "Морвокзала" в Измаиле.

Впоследствии Министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что на атакованных складах и элеваторах было около 40 тысяч тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль.

Министр инфраструктуры показал последствия последнего удара

"Наибольшие разрушения получил порт Измаил. Поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае. Мир должен сопротивляться. Атаки на украинские порты — угроза миру. Мы способны защитить себя, наши силы ПВО умеют эффективно применять оружие. ее больше", – написал Кубраков.

Министр отметил, что россия атаковала один из портов Дунайского кластера, что является "основой глобальной продовольственной безопасности".

Президент Украины Владимир Зеленский после последнего обстрела призвал мир реагировать и остановить россию, потому что она создает проблемы с продовольствием для всего мира:

Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов". К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на Юге страны. российские террористы снова били по портам по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы сработали эффективно. Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы — это угроза всем на всех континентах. россию можно и нужно остановить", — отметил Зеленский.

Целенаправленная тактика

Ранее, в ночь на четверг, 27 июля, россияне ударили по портовой инфраструктуре Одесской области "Калибрамы". Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля. Погиб гражданский охранник.

24 июля россия поразила порт "Рени", ракеты упали примерно в 200 метрах от границы с Румынией. Были повреждены объекты портового оператора Maersk, получили повреждения румынское судно, были пострадали среди работников порта.

По "Черноморску" россия гатила в ночь на 19 июля, поразив по меньшей мере два резервуара для хранения. В Министерстве аграрной политики Украины уточнили, что на полноценное восстановление зерновых терминалов и инфраструктуры портов после такого обстрела уйдет минимум год.

Последствия обстрела 19 июля Александр Кубраков

Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Это террористический акт не против Украины, а против всего мира. Если мы не сможем экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания! Кроме того, пострадает экономика не только Украины, но и мира. Вырастет цена на зерно и не все страны смогут позволить себе покупать сельхозпродукцию, а значит, цена значительно вырастет на продукты: муку, крупы, мясо", — отметил Николай Сольский.

За период с 18 по 24 июля россия выпустила в сторону Одесской области не менее 75 ракет и около 100 БПЛА, сообщило издание Forbes. Общая их стоимость – более $280 млн.

МИД подсчитал, что по состоянию на 31 июля россия уничтожила 180 тыс. тонн зерна, 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.

"Таким образом, страна-агрессор продолжает шантажировать весь мир голодом", — подчеркнули в МИД.

россияне хотят самостоятельно продавать зерно в страны Африки, поэтому почти ежедневно готовят ракетами по Одессе и Николаеву, чтобы разрушить портовую инфраструктуру, уничтожить запасы продовольствия и помешать возобновлению работы зернового коридора в будущем, заявил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Это был целенаправленный план. Часть этого плана — разрыв зернового соглашения и так же часть этого плана — это удары по украинской портовой зерновой инфраструктуре. Уничтожение, в том числе запасов зерна, которое уже было зафрахтовано и должно попасть в страны, нуждающиеся в этом зерне", – заявил Юсов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские военные корабли дерзко и агрессивно угрожают гражданским судам в Черном море, нарушая тем самым все нормы международного морского права.