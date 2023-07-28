"Я вас предупреждаю...": россияне дерзко угрожают судам в Черном море (видео)

Опубликовано видео с разговором оккупантов с судном, которое проходило неподалеку от одного из морских портов Украины

Российские военные корабли дерзко и агрессивно угрожают гражданским судам в Черном море, тем самым нарушая все нормы международного морского права.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украине, публикуя соответствующее видео, на котором слышен разговор российских захватчиков с одним из суден.

"На видео – разговор оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, проходившем неподалеку от одного из морских портов Украины", — говорится в сообщении.

Так, оккупант, вышедший на связь с судном изначально спрашивает о национальности, а затем о содержимом перевозимого груза и о возможном наличии оружия на борту. Ответ на это он не получает. Далее захватчик начинает угрожать, заявляя следующее:

"Я предупреждаю вас о запрете передвижения к портам Украины. Также перевоз любого груза в Украину считается российской стороной как потенциальная транспортировка военного груза. Страна, под флагом котором идет судно, считается втянутой в конфликт в Украине".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр инфраструктуры, развития общин и территорий Александр Кубраков на заседании совета Украина-НАТО заявил, что допустить блокаду Черного моря российскими оккупантами ни в коем случае нельзя.