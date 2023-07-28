"Я вас попереджаю...": росіяни зухвало погрожують судам у Чорному морі (відео)

Опубліковано відео з розмовою окупантів із судном, яке проходило неподалік одного з морських портів України

Російські військові кораблі зухвало та агресивно погрожують цивільним судам у Чорному морі, порушуючи тим самим усі норми міжнародного морського права.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України, публікуючи відповідне відео, на якому чути розмову російських загарбників з одним із суден.

"На відео – розмова окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв’язок із судном, яке проходило неподалік одного з морських портів України", — йдеться в повідомленні.

Так, окупант, який вийшов на зв’язок із судном, спочатку запитує про національність, а потім про вміст вантажу, що перевозиться, і про можливу наявність зброї на борту. Відповіді він не отримує. Далі загарбник починає погрожувати, заявляючи наступне:

"Я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Також перевезення будь-якого вантажу в Україну вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу. Країна, під прапором якої йде судно, вважається втягнутою в конфлікт в Україні".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр інфраструктури, розвитку громад та територій Олександр Кубраков на засіданні ради Україна-НАТО заявив, що допустити блокаду Чорного моря російськими окупантами в жодному разі не можна.