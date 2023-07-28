Не так страшна росія, як Китай: чому Захід не квапиться проривати блокаду Чорного моря

США та Європа тримаються осторонь конфлікту в Чорному морі, але пильно спостерігають

Країни Заходу обережно реагують на погрози росії заблокувати Чорне море, оскільки досі не готові до відкритого протистояння з рф, маючи на це кілька причин.

Про це "Телеграфу" розповів ексдипломат, політичний експерт, заступник командира роти добровольчого формування Бориспільської місцевої територіальної громади №1 Вадим Трюхан.

"По-перше, Захід не відповідає належним чином на російське свавілля у Чорному морі, бо досі патологічно боїться відкритої війни з рф, насамперед із застосуванням ядерної зброї. По-друге, у Вашингтоні досі розглядають теоретичні загрози від Китаю важливішими для себе у шкалі пріоритетів – порівняно з практичними кроками рф, спрямованими на знищення України та світового порядку міжнародних відносин", — зазначає ексдипломат.

В свою чергу, на думку експерта, європейські лідери також не готові до рішучих кроків, і така тенденція спостерігатиметься ще досить довго.

"Європейські союзники США не ризикують брати на себе відповідальність – і фактично пливуть за течією, калькуючи зовнішню політику Білого дому. А ще (і це, мабуть, найважливіша причина) – зараз у світі нема потужних лідерів на кшталт Рейгана та Де Голля. Та й взагалі, не проглядається лідерство вільного світу щодо правил гри на наступні 25—50 років", – каже Вадим Трюхан.

В Україні ж, наголошує експерт, є прагнення свободи та демонтажу "імперії зла", якою давно вже стала так звана державоподібне терористичне утворення під назвою "російська федерація".

Зараз у нас нема достатньої кількості сил та засобів для цього. Проте, зазначає Вадим Трюхан, досвід ударів по Кримському мосту, знищення крейсера "Москва", а також сміливі вилазки наших безпілотників у глибокий тил ворога підказують, що невдовзі ми зможемо і значно "прорідити" Чорноморський флот рф, знищити їхні літаючі ракетоносії безпосередньо на аеродромах їхнього базування.

"Нещодавня стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного фактично анонсувала майбутні перемоги українського війська на території нинішньої рф. У дусі давньоруських князів він оголосив публічно "Іду на ви". А цей наш генерал слів на вітер не кидає, – наголошує експерт. – З посиленою допомогою наших західних партнерів чи без неї, але окупанти зазнають фатальних поразок в Україні – і вже незабаром будуть позбавлені можливості не лише заблокувати Чорне море, а й користуватися ним. А також Азовським морем, як і взагалі морськими шляхами для забезпечення своїх військ".

Більше про те, чому нема адекватної реакції наших закордонних партнерів на блокаду Чорного моря та як наша країна зможе протистояти флоту росії, читайте в статті на сайті "Телеграф": "Блокада Чорного моря: чому Захід дозволяє це росіянам та чим відповість Україна".

Раніше "Телеграф" писав, що США з партнерами працюють над відновленням постачання зерна з України, які заблокувала росія. Після виходу із зернової угоди рф вигадує додаткові перешкоди для руху кораблів у Чорному морі, додатково мінімуючи підходи до українських портів.