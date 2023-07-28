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Не так страшна россия, как Китай: почему Запад не торопится прорывать блокаду Черного моря

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Автор
Русский военный корабль. Фото из открытых источников Новость обновлена 28 июля 2023, 14:32
Русский военный корабль. Фото из открытых источников

США и Европа держатся в стороне от конфликта в Черном море, но пристально наблюдают

Страны Запада осторожно реагируют на угрозы россии заблокировать Черное море, поскольку до сих пор не готовы к открытому противостоянию с рф, имея на это несколько причин.

Об этом "Телеграфу" рассказал экс-дипломат, политический эксперт, заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан.

"Во-первых, Запад не отвечает должным образом на российский беспредел в Черном море, потому что до сих пор патологически боится открытой войны с рф, прежде всего с применением ядерного оружия. Во-вторых, в Вашингтоне до сих пор рассматривают теоретические угрозы от Китая важнее для себя в шкале приоритетов – по сравнению с практическими шагами России, направленными на уничтожение Украины и мирового порядка международных отношений», – отмечает экс-дипломат.

В свою очередь, по мнению эксперта, европейские лидеры также не готовы к решительным шагам и такая тенденция будет наблюдаться еще достаточно долго.

"Европейские союзники США не рискуют брать на себя ответственность – и фактически плывут по течению, калькируя внешнюю политику Белого дома. А еще (и это, пожалуй, самая важная причина) – сейчас в мире нет мощных лидеров типа Рейгана и Де Голля. Да и вообще, не просматривается лидерство свободного мира по правилам игры на следующие 25—50 лет", – говорит Вадим Трюхан.

В Украине же, отмечает эксперт, есть стремление к свободе и демонтажу "империи зла", которой давно уже стало так называемое государствоподобное террористическое образование под названием "российская федерация".

Сейчас у нас нет достаточного количества сил и средств для этого. Однако, отмечает Вадим Трюхан, опыт ударов по Крымскому мосту, уничтожение крейсера "Москва", а также смелые вылазки наших беспилотников в глубокий тыл врага подсказывают, что вскоре мы сможем и значительно "проредить" Черноморский флот России, уничтожить их летающие ракетоносители и их базирование.

"Недавняя статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного фактически анонсировала будущие победы украинского войска на территории нынешней россии. В духе древнерусских князей он объявил публично "Иду на вы". А этот наш генерал слов на ветер не бросает. С усиленной помощью наших западных партнеров или без нее, но окупанты потерпят роковые поражения в Украине – и уже вскоре будут лишены возможности не только заблокировать Черное море, но и пользоваться им. А также Азовским морем, как и вообще морскими путями для обеспечения своих войск", — подытожил эксперт.

Больше о том, почему нет адекватной реакции наших зарубежных партнеров на блокаду Черного моря и как наша страна сможет противостоять флоту России, читайте в статье на сайте "Телеграф": "Блокада Черного моря: почему Запад позволяет это россиянам и чем ответит Украина".

Ранее "Телеграф" писал, что США с партнерами работают над возобновлением поставок зерна из Украины, которые заблокировала россия. После выхода из зерновой сделки россия придумывает дополнительные препятствия для движения кораблей в Черном море, дополнительно минимируя подходы к украинским портам.

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#США #Россия #Черное море #Блокада #Вадим Трюхан