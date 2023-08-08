США продолжат давить на кремль для возобновления "зернового соглашения": как реагируют в россии

В Вашингтоне не верят российским отговоркам о причинах выхода из "зернового соглашения"

Несколько недель назад россия заявила, что "приостанавливает" участие в "зерновом соглашении", пока все условия страны-агрессора не выполнят. Таким образом, экспорт украинского зерна по Черному морю был приостановлен, на что оперативно отреагировали в Соединенных Штатах. В частности, власти страны обещают продолжить давить на кремль с целью заставить рф вернуться к "зерновому соглашению".

При этом россияне пока такого умысла не демонстрируют. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы продолжим давить на россию, чтобы она вернулась к Черноморской зерновой инициативе ", — подчеркнул Миллер.

Представитель Госдепартамента США также добавил, что в Вашингтоне не верят российским отговоркам о причинах выхода из соглашения. По его словам, экспорт российского зерна и удобрений имел одни из самых высоких показателей во время действия Черноморской инициативы. Следовательно, США продолжат разъяснительную работу миру, что именно россия несет ответственность за срыв соглашения и бомбардировку украинских портов.

"Мы будем настаивать на этом и призываем страны по всему миру, которые зависят от экспорта зерна из Украины и из региона, оказывать дипломатическое давление на рф", — подчеркнул представитель Госдепа.

По словам Мэтью Миллера, в настоящее время в Вашингтоне не видят никаких признаков готовности россии возобновить участие в соглашении.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность продлить действие соглашения в трехстороннем формате. После того, как россия объявила о выходе из "зернового соглашения", Украина начала разрабатывать подробный план дальнейшего экспорта продовольствия. Среди прочего для охраны судов могут применить конвои.