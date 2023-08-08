США продовжать тиснути на кремль для відновлення "зернової угоди": як реагують в росії

У Вашингтоні не вірять російським відмовкам про причини виходу з "зернової угоди"

Кілька тижнів тому рф заявила, що "призупиняє" участь у "зерновій угоді", доки всі умови країни-агресора не виконають. Таким чином, експорт українського зерна Чорним морем було припинено, на що оперативно відреагували у Сполучених Штатах. Зокрема, влада країни обіцяє продовжити тиснути на кремль з метою змусити рф повернутися до "зернової угоди".

При цьому росіяни поки такого наміру не демонструють. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Ми продовжимо тиснути на росію, щоби вона повернулася до Чорноморської зернової ініціативи", — наголосив Міллер.

Речник Держдепартаменту США також додав, що у Вашингтоні не вірять російським відмовкам про причини виходу з угоди. За його словами, експорт російського зерна і добрив мав одні з найвищих показників під час дії Чорноморської ініціативи. Відтак, США продовжать роз’яснювальну роботу світові, що саме росія несе відповідальність за зрив угоди і бомбардування українських портів.

"Ми будемо наполягати на цьому й закликаємо країни по всьому світу, які залежать від експорту зерна з України та з регіону, здійснювати дипломатичний тиск на рф", — наголосив представник Держдепу.

Зі слів Метью Міллера, наразі у Вашингтоні не бачать жодних ознак готовності рф поновити участь в угоді.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський висловив готовність продовжити дію угоди в тристоронньому форматі. Після того, як росія оголосила про вихід із "зернової угоди", Україна почала розробляти докладний план подальшого експорту продовольства. Серед іншого, для охорони суден можуть застосувати конвої.