Друга потужна пожежа за тиждень: у Європі спалахнув один із найбільших зернових елеваторів (відео)

Займання сталося у чотирьох зерносховищах

На зернових елеваторах у французькому порту Ла-Рошель спалахнула потужна пожежа.

Як пише Reuters, спалах відбувся вранці 10 серпня.

За даними агентства, зараз ситуація перебуває під контролем рятувальників.

"Вогонь не торкнувся зерна, що зберігається там", — повідомив Reuters оператор елеватора SICA Atlantique.

За даними місцевої влади, спалах відбувся у чотирьох зерносховищах. На місце прибули 70 пожежників із підкріпленням.

Інше видання пише, що десятки пожежників працюють з 8 години ранку на території терміналу, але поки не змогли локалізувати пожежу. Попередньо, спочатку вогонь спалахнув на вантажній стрічці зерна.

Навколо пожежі встановлено периметр безпеки 100 м, а персонал найближчих підприємств евакуйовано.

Зазначимо, що Франція є найбільшим виробником зерна в Європейському Союзі, а Ла-Рошель на атлантичному узбережжі Франції є одним із найбільших експортних терміналів країни.

Цікаво, що 7 серпня пролунав вибух у порту турецького міста Деріндже. Інцидент стався під час завантаження судна із зерном. Цей порт знаходиться у внутрішньому морі Туреччини та активно використовувався у "Зерновому коридорі".

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни протягом кількох тижнів прицільно обстрілювали ракетами та дронами українські морські порти, звідки вантажні судна вивозили зерно із країни.