"Они от Бога": лукашенко сделал неожиданное заявление насчет Польши

лукашенко счтает, что США заставляют Польшу нагнетать обстановку в регионе

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко хочет наладить отношения с Польшей. Он дал поручение премьер-министру связаться с представителями европейской страны.

Об этом лукашенко заявил на встрече с представителями трудовых коллективов на территории Национального аэропорта "Минск", передает агентство БелТА. Он добавил, что сейчас страна ориентирована на восток, но не должна забывать и про высокотехнологичный запад.

Белорусский диктатор заявил, что страна сейчас тесно сотрудничает с россией и Китаем, но нужно налаживать отношения и с Евросоюзом, тем более, что это в интересах Беларуси. лукашенко назвал нынешние времена тяжелыми, но заявил, что 2024-2025 году произойдут серьезные изменения в мире. В связи с этим самопровозглашенный глава Беларуси поручил правительству и Министерству иностранных дел предложить западным соседям "план добрососедства и мира", в том числе и Польше.

"И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога. Но у них 15 октября парламентские выборы и, конечно, им надо сейчас нагнетать, нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они правильно вооружали и перевооружали страну. Поэтому до 15 октября они вряд ли пойдут на какие-то существенные изменения, выгодные им и нам. Они многое требуют от нас и просят, но мы на это пойти не можем, потому что это противоречит нашим интересам", — отметил лукашенко.

Он добавил, что Польшу нагнетать обстановку в регионе подталкивают США, которые сделали якобы ставку на эту страну. Но, по словам лукашенко, поляки "люди не глупые, они наши люди, славяне". Беларусь будет наблюдать за ситуацией, но при этом открыта для сотрудничества с Европой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что белорусские вертолеты вторглись на территорию Польши. Глава Минобороны страны Мариуш Блащак распорядился развернуть дополнительные силы на границе.