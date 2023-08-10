Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец

Бряцание российско-белорусским оружием на границе Польши и Литвы, что уже вынудило поляков выдвинуть войска к границе с Беларусью и наращивать их там, не случайно вызывают такое беспокойство. И не случайно же в Госдепе США заявили, что следят за перемещениями "вагнеровцев" на белорусской территории.

Скорее всего, основная цель нахождения "вагнеровцев" в Беларуси – не просто провокации на границах с Польшей и Литвой. Вероятно, наемники будут пытаться разрушить логистику поставок западных вооружений в Украину.

Диверсионно-разведывательные группы, состоящие из "вагнеровцев", могут проникать на польскую или литовскую территорию, пытаться подорвать склады, мосты, железнодорожные пути, повредить портовую инфраструктуру. Им достаточно разрушить логистику и замедлить поставки нам вооружений и боеприпасов буквально на считанные недели, чтобы уже создать серьезные проблемы ВСУ.

Не исключена провокация в Сувалкском коридоре. Вторжение, в том числе демонстративное, десятков или сотен наемников ЧВК "Вагнер" с целью отвлечения внимания от главных мишеней (логистика) для их ударов.