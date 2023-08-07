россия придумала очередную угрозу для НАТО: как это может повредить Украине

рф планирует шантажировать Альянс

Недавний залет белорусских вертолетов в воздушное пространство Польши, перемещение "вагнеровцев" в Беларусь и заявления президента россии, что польские территории "подарил полякам Сталин" — часть спецоперации рф. Ее цель — отдалить Украину от НАТО.

Такое мнение высказал политолог Петр Олещук в своей колонке на "24 канале".

Он подчеркнул, что сейчас у россии нет ни возможностей, ни желания воевать с НАТО.

"Однако он (путин, — ред.) прекрасно понимает, что поддержка со стороны НАТО (даже такая ограниченная как сейчас) оказывает существенное влияние на принципиальную возможность достижения "целей спецоперации". Бункерный не хочет воевать с НАТО, но очень хочет изолировать Украину от государств, которые входят в НАТО. Желательно также поставить само НАТО в ситуацию кризиса, который мог бы спровоцировать неуверенность, нестабильность и распад", — пояснил политолог.

Для этого, по его словам, рф в качестве цели избрала Польшу, а в качестве инструмента – самопровозглашенного президента Беларуси александра лукашенко.

"Схема, похоже, следующая: постоянно держать Польшу в состоянии "российской" угрозы, укрепляя ее перманентными провокациями на границе. "Прокладка" в виде белорусских властей позволяет минимизировать риски и делать крайним именно диктатора из Минска, если развитие ситуации будет нежелательным. Бункерный и здесь показывает себя трусом, обещая "нападение" на Польшу чужими руками", — отметил Олещук.

Он напомнил, что НАТО постоянно декларирует, что не будет воевать с россией. Однако нападение на одно государство НАТО должно означать реакцию всех членов Альянса. То есть – война всех (вместе со США) против рф, чего сами США очень не хотят.

"Значит, нужно их провокациями загнать в ситуацию, когда нежелательный выбор будет близким, а затем предложить выбор: мы уменьшаем провокации, а вы уменьшаете поддержку Украины. Конечно, логика такая себе, но вполне вписывается в схему мышления бункерного. В конце концов, даже если до такого не дойдет, любая демонстрация "слабости НАТО" в контексте защиты своих членов – это уже козырь в игре, которую ведет кремль", — описал намерения рф политолог.

По его мнению, Польша должна решительнее реагировать на провокации со стороны Беларуси, иначе "будет очень большой кризис, последствия которого с политической точки зрения будут непрогнозируемыми".

Как сообщал "Телеграф", президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что наемники ЧВК "Вагнера", находящиеся на территории Беларуси, представляют угрозу не только для Польши, но и для Литвы.