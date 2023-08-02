Вторжение белорусских вертолетов в Польшу: появилась реакция Пентагона

Минобороны США высказало свою четкую позицию по данному инциденту

В Пентагоне отреагировали на вторжение белорусских боевых вертолетов на территорию Польши, которое произошло в районе приграничного села Беловеж во вторник, 1 августа. После случившегося положение сил НАТО не изменилось.

Об этом в ходе брифинга сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет "Европейская правда".

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки США неизменно привержены защите безопасности стран Североатлантического Альянса.

"Мы и в дальнейшем будем очень серьезно относиться к безопасности НАТО и продолжать работать вместе с нашими союзниками по НАТО над тем, чтобы каждый квадратный сантиметр территории Альянса оставался в безопасности", – отметил представитель.

Райдер отказался говорить о данном инциденте более подробно. Он лишь добавил, что после случившегося положение сил НАТО ни коим образом не изменилось.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 1 августа военные вертолеты Беларуси вошли в воздушное пространство Польши. Это случилось во время проведения учений. После данного происшествия Польша приняла решение перебросить дополнительные войска к границе. Вместе с тем в МИД страны был вызван временно поверенный в делах Беларуси для объяснения инцидента.