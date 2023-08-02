Вторгнення білоруських гелікоптерів до Польщі: з’явилася реакція Пентагону

Міноборони США висловило свою чітку позицію щодо цього інциденту

У Пентагоні відреагували на вторгнення білоруських бойових гелікоптерів на територію Польщі, яке сталося в районі прикордонного села Біловеж у вівторок, 1 серпня. Після того, що сталося, становище сил НАТО не змінилося.

Про це під час брифінгу сказав офіційний представник Пентагону Патрік Райдер, пише "Європейська правда".

Він наголосив, що Сполучені Штати Америки США незмінно віддані захисту безпеки країн Північноатлантичного Альянсу.

"Ми й надалі дуже серйозно ставимося до безпеки НАТО і продовжуватимемо працювати разом з нашими союзниками по НАТО над тим, щоб кожен квадратний сантиметр території Альянсу залишався в безпеці", — зазначив представник.

Райдер відмовився говорити про цей інцидент детальніше. Він лише додав, що після того, що сталося, становище сил НАТО жодним чином не змінилося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 1 серпня військові гелікоптери Білорусі увійшли до повітряного простору Польщі. Це сталося під час проведення навчань. Після цієї події Польща вирішила перекинути додаткові війська до кордону. Водночас у МЗС країни було викликано тимчасово повіреного у справах Білорусі для пояснення інциденту.