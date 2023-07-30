Росіяни можуть застосувати в Польщі тактику Донбасу 2014 року: журналіст розповів, про що говорять маневри "вагнерівців" у Білорусі

Якщо НАТО не дасть відсіч найманцям, то рейди повторюватимуться у майбутньому

Якщо найманці ПВК "Вагнера" здійснять рейд до Польщі, то Варшава не вступатиме у війну окремо від НАТО. А в Альянсі можуть і не розцінити це як напад.

Як розповів "Телеграфу" український публіцист і журналіст Віталій Портников, навіть якщо Польща висуне претензії до росії та Білорусі, то їхні диктатори можуть заявити, що вони не мають жодного відношення до цих найманців.

"Вони також скажуть "коли ці люди йшли на москву, ви чомусь раділи, хоча ми вас попередили, що йдеться про небезпечних злочинців. Про це офіційно говорили і путін, і медведєв. Однак у цивілізованому світі на це ніхто не звертав уваги", — зазначив він.

При цьому Портников нагадав, що на Заході навіть звучали заяви про те, що ватажок найманців євгеній пригожин навіть може становити загрозу для російського диктатора володимира путіна. Журналіст підкреслив, що це міф, проте він може відвести підозри від кремля у разі, якщо "вагнерівці" зроблять рейд на Польщу.

Портников також наголосив, що ПВК "Вагнера" є частиною російської військової машини і пов’язані з ГРУ генштабу росії, а тому лише формально не пов’язані з міноборони, однак у разі подібної провокації і росія і Білорусь робитимуть все, щоб показати, що вони там ні до чого.

"Це все уявлення, щоб створити умови для нападу на Польщу. І ця практика з 2014 р. на території Донбасу може бути перенесена на територію Польщі", — каже він.

Також він зазначив, що в цьому випадку важливим буде питання, чи НАТО сприйме це як напад з боку росії. А якщо не стане, то подібні рейди продовжуватимуться, поки "вагнерівці" не дійдуть до Варшави.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": путін вже придумав, як напасти на Польщу — прогноз Віталія Портникова

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив з екскомандиром батальйону ЗСУ "Айдар" Євгеном Диким, який розповів, навіщо Білорусі влаштовувати незрозумілі маневри з ПВК "Вагнера" на своїй території.