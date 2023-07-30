путін вже придумав, як напасти на Польщу - прогноз Віталія Портникова

Політолог пояснив чи можуть маніпуляції диктаторів перетворитися на серйозні наміри

Вже не вперше росія використовує свою характерну імперську риторику, щоб висловлювати загрози та обвинувачення в адресу інших країн. Поміж активного геноциду проти України, путін не припиняє залякувати сусідню Польщу. Одна з його "класичних" промов - Польща прагне окупувати території України та білорусі.

Його прибічник лукашенко теж поширює схожі наративи і заявляє, що Євросоюз і Сполучені Штати "прискореними темпами озброюють Польщу", створюючи "ще одне джерело напруги, ще один оплот для агресії найагресивнішої країни світу і, на жаль, найпотужнішої – США". З усією серйозністю він каже, що Польщу "роблять наступним проксі-полігоном після України у протистоянні з Білоруссю та Росією".

За даними ЗМІ, на останню зустріч із путіним лукашенко привіз "мапу перекидання польських військ до кордонів Союзної держави: по бригаді недалеко від Бреста і Гродно". Що головне — самопроголошений президент білорусі заявляє, що бійці "ПВК Вагнер", які знаходяться на білоруській території, його "напружують". Вони нібито хочуть атакувати Польщу.

Телеграф вирішив розібратися, у тому чи стоять за цими заявами реальні амбіції та наміри, або це лише спроби політичної маніпуляції? Для цього ми поговорили з українським публіцистом та журналістом Віталієм Портниковим.

Першочергова мета росії — перевірити реакцію НАТО

Є очевидним, що російські заяви стосовно намірів росії окупувати європейські території мають маніпулятивний характер. Ймовірно це робиться для того, щоб тримати в напрузі держави НАТО та загалом "розвідати ґрунт". Однак на думку політичного експерта Віталія Портникова, подальший сценарій не складно уявити.

— Я хочу почати від загальної риторики путіна та лукашенка щодо Польщі. Зокрема ЗМІ зараз згадують про те, що бійці ПВК Вагнера бажають напасти на Польщу. Це просто політичні маніпуляції чи ми можемо говорити про потенційну військову агресію?

— Ми можемо говорити про потенційну військову провокацію. Я не вважаю, що їхні заяви мають лише риторичний характер. Але треба чітко розуміти, що ця провокація буде здійснюватися виключно приватною військовою компанією Вагнера, а не регулярною російською чи білоруською армією. В цьому і полягає вся ідея операції, яка проводилася останні місяці.

Ця операція мала кілька етапів. Перший — це вимога Міністерства оборони росії, щоб всі бійці підписали контракт з Міноборони. Другий — це те, що цю вимогу підписав особисто президент росії володимир путін. Третій — бійці ПВК Вагнера відмовилися підписувати ці контракти. Четвертий — вагнерівці вимагають надати їм воєнну автономію, тож йдуть у та званий "марш справедливості". П’ятий — самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко вирішує допомогти путіну у відновленні стабільності росії і домовляється з вагнерівцями про перехід їхніх частин на територію Білорусі. Але так, щоб вони не підписували жодних контрактів з чи то російським, чи білоруським міністерством оборони!

Шостий — путін сам зустрівся з ними і запропонував підписати такі контракти, але вони так і не погоджуються. Як наслідок путін не має жодної відповідальності за їхні подальші дії. Окрім того, і сам лукашенко говорить, що він не може на вагнерівців впливати і не може "стримувати їх бажання".

І останній пункт — путін підкреслює, що якщо хтось здійснить агресію на територію республіки білорусь, то це буде розцінюватися як агресія проти російської федерації.

Тепер ми можемо собі уявити подальшу ситуацію. Група Вагнерівців переходять на територію Польщі або Литви і здійснюють там провокацію. Наприклад, знищують якісь об’єкти, тиснуть на військовослужбовців або мирних мешканців. Як тоді має реагувати республіка Польща і як має реагувати НАТО?

— Членство Польщі в НАТО є важливим аспектом. Та все ж, наскільки реально передбачити, що Польща стає повним учасником конфлікту, окремо від Альянсу в нинішньому геополітичному ландшафті?

— Польща сепаратно від НАТО воювати не буде, але тут інше питання. Вилазка групи Вагнер все ж таки підкорюється росії та білорусі. І умови їм ставлять керівники цих країн.

От Польща пред'являє претензії білорусі та росії, на що лукашенко та путін відповідають, що "ми не маємо жодного відношення до цих зеків і кримінальників". Вони також скажуть "коли ці люди йшли на москву ви чомусь раділи, хоча ми вас попередили, що мова йде про небезпечних злочинців".

Про це офіційно говорили і путін, і медведєв (ред. — Заступник секретаря Ради Безпеки рф). Однак у цивілізованому світі на це ніхто не звертав уваги. Всі казали, що ми навіть радіємо за пригожина. Є й ті, хто каже, що вагнерівці тепер становлять загрозу для путіна. Звісно, це є міфом. Чому тоді військові провокації ПВК Вагнера на Польщу мають викликати підозри на путіна?

— А кому тоді пред'являти претензії якщо путін та лукашенко кричатимуть, що вони не винні?

— І це вже питання. Знову ж таки, тут логіка в тому, що росіяни зробили все так, ніби вони не мають жодного відношення до вагнерівців. Хоча по суті вони (ПВК Вагнер — Ред.) є частиною російської воєнної машини. Ба більше, вони є частиною головного розвідувального правління генштабу російського федерації і лише формально не пов'язані з російською державою.

Це все вистава, щоб створити умови для нападу на Польщу. І ця практика з 2014 року на території Донбасу може бути перенесена на територію Польщі. Тоді це вибір НАТО – вважати це атакою з боку росії або ні. Уявімо якщо вони не сприймуть це атакою, як ви думаєте, вагнерівці більше не будуть здійснювати такі рейди?

— Я вважаю, що в такому випадку подібні напади будуть продовжуватись.

— Правильно, вони будуть просувати "червоні лінії" все далі й далі. В один прекрасний день вони дійдуть до Варшави.

— Хіба у них є на це ресурси?

— Звичайно, станом на сьогодні таких ресурсів немає. Зараз в них ресурс, щоб зробити якусь провокацію — вбити кількох людей і повернутися назад. А якщо відповіді не буде, то вагнерівців стане не 10 тисяч бійців, а 25. Їх кількість буде зростати.

— Зокрема зараз ми бачимо, що росія закриває кордони.

— Я про це і кажу. Росіяни готуються до мобілізації, а ті добровольці, які підуть служити у Вагнер — поїдуть у Білорусь.

— Чи можуть провокації проти Польщі змусити росію оголосити загальну мобілізацію? Або їм буде достатньо гібридної мобілізації для забезпечення своїх цілей?

— Зараз для провокації Польщі достатньо гібридної.

— Поки що все залишається в прихованому форматі?

— Так, це буде перекидання якихось силовиків з одного підрозділу російської армії до іншого. Просто той інший підрозділ — це буде Вагнер.

— Хотілося б також дізнатися вашу думку щодо реакції Китаю на потенційні провокації росії на польському кордоні. Ми ж розуміємо, що Польща приймає багато китайських вантажів у Балтійському морі і там вже налаштована логістика для поставок китайських товарів в Європу.

— Я вважаю, що Китай особливо страждати не буде, і питати його ніхто теж не буде. Так само як це відбувається зерновою угодою. До речі, це теж величезний міф, що в москві всі сидять і бояться Китаю. От як Китай реагує на зрив зернової угоди?

— Принаймні відкрито вони ніяк не реагують.

– Правильно, бо вони нічого не можуть вдіяти.