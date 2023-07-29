"Роздута історія": путін цинічно виправдав викрадення українських дітей

Глава кремля заявляє, що дітей нібито рятували

Російський диктатор володимир путін ввечері суботи зустрівся з російськими пропагандистами і розповів про підсумки саміту росія-Африка. Крім того, він висловився і про викрадених з України дітей

Кадри його виступу наводять російські пропагандистські канали.

"Ми пояснюємо, просто ніякого викрадення не було. Була спроба і конкретні дії, спрямовані на порятунок дітей, яких вивозили із зони бойових дій", — заявив він.

За його словами, історія з викраденням дітей в Україні є "роздутою".

Як повідомлялося раніше, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна та російського омбудсмена з прав дитини марію львову-білову. Вони підозрюються у примусовій депортації українських дітей на територію росії.

Варто зазначити, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Телеграфу"розповів про те, що росіяни вивезли з окупованих територій сотні тисяч дітей.

При цьому частина з них опинилася і на території Білорусі. Наприклад, нещодавно факт співучасті у воєнних злочинах підтвердив голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов.