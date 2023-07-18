"Щоб Байден та Зеленський здохли": у мережі показали, як обробляють українських дітей у Білорусі (відео)

Кадри підтверджують "перетворення та ідеологічну обробку українських дітей

Для українських дітей, яких викрала росія та вивезла до Білорусі, влаштували концерт. На ньому їм промивали мізки "поганими американцями, українцями" та "хорошим" путіним.

Про це свідчить відео, яке опублікувало видання The Telegraph.

На ньому можна побачити, що захід провели російські співачки Олександра та Валентина Груздєви. Якоїсь миті вони звернулися до дітей з табору в Мінській області та заявили "Щоб ми жили у мирі, щоб Байден здох, пробач Господи, щоб Зеленський теж, а путін процвітав і взяв під свій контроль всю Україну".

Як пише "Дзеркало", у білоруській опозиційній групі "Національне антикризове управління" вважають, що ці кадри підтверджують "перетворення та ідеологічну обробку українських дітей у Білорусі". В установі припускають, що відео було знято ще восени минулого року.

"У жовтні 2022-го вони (діти з окупованих територій України. — Прим. ред.) їздили до санаторію "Дубрава", що належить "Білоруськалію", — зазначили в НАУ.

У мережі були шоковані побаченим і сподіваються на якнайшвидше покарання для злодіїв дітей та їхніх поспішників.

Нагадаємо, що білоруська опозиціонерка і голова правозахисної організації "Наш дім" Ольга Карач розповіла в інтерв’ю "Телеграфу" про те, як насильно депортованим і українським дітям, які добровільно втекли з батьками від війни, промивають мізки, знищуючи їхню національну ідентичність і культурний код.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна та "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з окупованих територій України.