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Дружина Пєскова за гроші путіна хоче викрасти українських дітей

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Тетяна Навка та Дмитро Пєсков Новина оновлена 06 липня 2023, 13:25
Тетяна Навка та Дмитро Пєсков. Фото twitter.com/lifenews_ru

Уродженка Дніпра заробляє на війні в Україні

Олімпійська чемпіонка в танцях на льоду, дружина прессекретаря президента рф Дмитра Пєскова Тетяна Навка заявила про намір вивезти дітей з окупованого Луганська на своє льодове шоу. Річ у тому, що вона боїться проводити там заходи.

Відповідний коментар уродженки Дніпра Навки доступний на прокремлівському сайті Р-Спорт. Дружина Пєскова наприкінці 2022 року виграла президентський грант у розмірі 14 мільйонів рублів (близько 5,6 млн грн) на проведення в Луганську мюзиклу на льоду "Руслан та Людмила", проте тепер вона не хоче організовувати захід там, посилаючись на небезпеку. Натомість Навка хоче вивезти українських дітей із регіону у Сочі нібито для відвідування її мюзиклу.

"Ви бачите, що зараз неспокійний час і в Луганську взагалі заборонені масові заходи. Звичайно, ми отримали багато звернень (від місцевих жителів), безумовно, нас там чекають. І ми дуже чекали на цю зустріч.

Ми продумували різні варіанти – можливо, дітей можна було привезти у Сочі. Тому що зараз перебуваємо в "Айсберзі" і будемо потім у "Сочі Парку". Але це логістично дуже складно, а швидше за все неможливо.

І наші шоу могли побачити величезну кількість дітей, адже ми планували провести (у Луганську) не одне шоу, а три.

Ми сподіваємось і віримо в те, що колись весь цей жах закінчиться. І коли ми матимемо можливість, ми обов’язково приїдемо до Луганська", – заявила Навка.

Нагадаємо, 2023 року компанії Навки відмовили у видачі президентського гранту. У мережі вважають, що Пєсков просто потрапив у немилість через свій невдалий анонс виступу путіна. До речі, Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт боса Пєскова, глава кремля підозрюється у примусовій депортації українських дітей на територію рф.

Раніше повідомлялося, що в льодових мюзиклах Навки в рф виступав олімпійський чемпіон з України.

Теги:
#Луганськ #Володимир Путін #Фігурне катання #Тетяна Навка