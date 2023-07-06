Жена Пескова за деньги путина хочет похитить украинских детей

Уроженка Днепра зарабатывает на войне в Украине

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, супруга пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова Татьяна Навка заявила о намерении вывезти детей из оккупированного Луганска на свое ледовое шоу. Дело в том, что она боится проводить там мероприятия.

Соответствующий комментарий уроженки Днепра Навки доступен на прокремлевском сайте Р-Спорт. Жена Пескова в конце 2022 года выиграла президентский грант в размере 14 миллионов рублей (около 5,6 млн грн) на проведение в Луганске мюзикла на льду "Руслан и Людмила", однако теперь она не хочет организовывать мероприятие там, ссылаясь на опасность. Вместо этого Навка хочет вывезти украинских детей из региона в Сочи якобы для посещения ее мюзикла.

"Вы видите, что сейчас неспокойное время и в Луганске вообще запрещены массовые мероприятия. Конечно, мы получили много обращений (от местных жителей), безусловно, нас там ждут. И мы очень ждали этой встречи.

Мы продумывали разные варианты – может быть, детей можно было привезти в Сочи. Потому что сейчас находимся в "Айсберге" и будем потом в "Сочи Парке". Но это логистически очень сложно, а скорее всего, невозможно.

И наши шоу могли увидеть огромное количество детей, ведь мы планировали провести (в Луганске) не одно шоу, а три.

Мы надеемся и верим в то, что когда-то весь этот ужас закончится. И когда у нас будет возможность, мы обязательно приедем в Луганск", – заявила Навка.

Напомним, в 2023 году компании Навки отказали в выдаче президентского гранта. В сети считают, что Песков просто попал в немилость из-за своего неудачного анонса выступления путина. К слову, Международный суд в Гааге выдал ордер на арест босса Пескова, глава кремля подозревается в принудительной депортации украинских детей на территорию рф.

Ранее сообщалось, что в ледовых мюзиклах Навки в рф выступал олимпийский чемпион из Украины.