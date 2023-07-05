ПА ОБСЄ нас почула і засудила незаконну депортацію росією українських дітей — віцеспікерка Олена Кондратюк

Україна вдячна ПА ОБСЄ за ухвалені рішення та чітке визнання і засудження злочинів росії проти українських дітей

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк прокоментувала прийняту на літній сесії ПА ОБСЄ у Канаді Ванкуверську декларацію, а також резолюції "Наслідки агресії рф проти України щодо жінок та дітей", "Покарання за депортацію українських дітей, забезпечення їх повернення та притягнення винних до відповідальності", повідомляє пресслужба Апарату українського парламенту.

Вона нагадала, що напередодні, виступаючи на міжнародній конференції у Варшаві, зверталася до присутніх там представників ОБСЄ та членів делегацій Асамблеї і наполягала на ухваленні таких резолюцій.

"Члени Парламентської асамблеї ОБСЄ найсуворішим чином засудили порушення рф міжнародного гуманітарного права в Україні. Зокрема, вбивство українських дітей внаслідок атак на цивільну інфраструктуру і житлову забудову та примусову депортацію понад 19 500 дітей до рф.

ПА ОБСЄ привітала початок розслідування та видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт президента рф путіна і уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, які вважаються головними відповідальними за проведення депортацій і примусове всиновлення українських дітей", — зазначила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка Парламенту України закцентувала на головних пунктах резолюцій ПА ОБСЄ, ухвалених із огляду на те, що Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього визнає примусове переміщення дітей як визначальний критерій.

Зокрема, Асамблея закликає росію негайно припинити практику примусового переміщення та депортації дітей з України на тимчасово окуповані території та до рф; гарантувати безпечне повернення депортованих дітей до України та невідкладно передати всіх викрадених дітей під опіку української влади, щоб вони могли якомога швидше повернутися до своїх сімей.

Також організація закликає рф негайно припинити прискорену видачу російських паспортів депортованим українським дітям та практику їх "патріотичного виховання", поважати права цих дітей на власну ідентичність, справжнє походження і право говорити українською мовою.

Окрім того, уряд білорусі закликають до невідкладної заборони викрадення українських дітей через свою територію та повернення всіх українських дітей, які зараз перебувають у білорусі українській владі.

ПА ОБСЄ звертається до всіх членів ОБСЄ рішуче та послідовно засуджувати злочини російської федерації проти українських дітей, вчиняти необхідні кроки для виконання ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, підтримувати кримінальне покарання всіх відповідальних за ці та інші злочини проти людяності, воєнні злочини, порушення міжнародного гуманітарного права і надати активну підтримку МКС у їх документуванні.

Важливим також є звернення до держав-учасниць ОБСЄ підтримати зусилля України щодо встановлення місцезнаходження депортованих дітей та їх повернення додому, надати всю необхідну допомогу в межах міжвідомчої діяльності, зокрема, фінансову і матеріально-технічну для збору та належної перевірки даних про всіх дітей, які були примусово депортовані з України до рф.

"Вдячні ПА ОБСЄ за ухвалені рішення та чітке визнання і засудження злочинів росії проти українських дітей. Такий міжнародний тиск на рф ще на один крок наближає повернення викрадених українських дітей. Необхідне також справедливе покарання всіх винних у їх депортації, "перевихованні" та примусовому всиновленні", — підкреслила Заступниця Голови Верховної Ради України.