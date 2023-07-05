ПА ОБСЕ нас услышала и осудила незаконную депортацию россией украинских детей — вице-спикер Елена Кондратюк

Украина благодарна ПА ОБСЕ за принятые решения и четкое признание и осуждение преступлений россии против украинских детей

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк прокомментировала принятую на летней сессии ПА ОБСЕ в Канаде Ванкуверскую декларацию, а также резолюции "Последствия агрессии рф против Украины в отношении женщин и детей", "Наказание за депортацию украинских детей, обеспечение их возвращения и привлечения виновных к ответственности", сообщает пресс-служба Аппарата украинского парламента.

Она напомнила, что накануне, выступая на международной конференции в Варшаве, обращалась к присутствующим там представителям ОБСЕ и членам делегаций Ассамблеи и настаивала на принятии таких резолюций.

"Члены Парламентской ассамблеи ОБСЕ самым строгим образом осудили нарушение рф международного гуманитарного права в Украине. В частности, убийство украинских детей в результате атак на гражданскую инфраструктуру и жилую застройку и принудительную депортацию более 19 500 детей в рф.

ПА ОБСЕ приветствовала начало расследования и выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест президента россии путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которые считаются главными ответственными за проведение депортаций и принудительное усыновление украинских детей", — отметила Елена Кондратюк.

Вице-спикер Парламента Украины акцентировала на главных пунктах резолюций ПА ОБСЕ, принятых ввиду того, что Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него признает принудительное перемещение детей как определяющий критерий.

В частности, Ассамблея призывает рф немедленно прекратить практику принудительного перемещения и депортации детей из Украины на временно оккупированные территории и в рф; гарантировать безопасный возврат депортированных детей в Украину и безотлагательно передать всех похищенных детей под опеку украинских властей, чтобы они могли как можно скорее вернуться в свои семьи.

Также организация призывает рф немедленно прекратить ускоренную выдачу российских паспортов депортированным украинским детям и практику их "патриотического воспитания", уважать права этих детей на собственную идентичность, настоящее происхождение и право говорить на украинском языке.

Кроме того, правительство белоруси призывают к безотлагательному запрету похищения украинских детей через свою территорию и возвращению всех украинских детей, которые сейчас находятся в белоруси, украинским властям.

ПА ОБСЕ обращается ко всем членам ОБСЕ решительно и последовательно осуждать преступления российской федерации против украинских детей, предпринимать необходимые шаги для выполнения ордеров на арест, выданных Международным уголовным судом, поддерживать уголовное наказание всех ответственных за эти и другие преступления против человечности, военные преступления гуманитарного права и оказать активную поддержку МУС в их документировании.

Важно также обращение к государствам-участникам ОБСЕ поддержать усилия Украины по установлению местонахождения депортированных детей и их возвращению домой, предоставить всю необходимую помощь в рамках межведомственной деятельности, в частности, финансовую и материально-техническую для сбора и надлежащей проверки данных обо всех детях, которые были принудительно депортированы из Украины в рф.

"Благодарны ПА ОБСЕ за принятые решения и четкое признание и осуждение преступлений россии против украинских детей. Такое международное давление на рф еще на один шаг приближает возвращение похищенных украинских детей. Необходимо также справедливое наказание всех виновных в их депортации, "перевоспитании" и принудительном усыновлении", — подчеркнула заместитель Председателя Верховной Рады Украины.