"Чтобы Байден и Зеленский сдохли": в сети показали, как обрабатывают украинских детей в Беларуси (видео)

Кадры подтверждают "переобразование и идеологическую обработку украинских детей

Для украинских детей, которых похитила россия и вывезла в Беларусь, устроили концерт. На нем им промывали мозги "плохими американцами, украинцами" и "хорошим" путиным.

Об этом свидетельствует видео, которое опубликовало издание The Telegraph.

На нем можно увидеть, что мероприятие провели российские певицы Александра и Валентина Груздевы. В какой-то момент они обратились к детям из лагеря в Минской области и заявили "Чтобы мы жили в мире, чтобы Байден сдох, прости Господи, чтобы Зеленский тоже, а путин процветал и взял под свой контроль всю Украину".

Как пишет "Зеркало", в беларуской оппозиционной группе "Национальное антикризисное управление" считают, что эти кадры подтверждают "переобразование и идеологическую обработку украинских детей в Беларуси". В учреждении предполагают, что видео было снято еще осенью прошлого года.

"В октябре 2022-го они (дети с оккупированных территорий Украины. — Прим. ред.) ездили в санаторий "Дубрава", принадлежащий "Беларуськалию", — отметили в НАУ.

В сети были шокированы увиденным и надеются на скорейшее наказание для воров детей и их преспешников.

Напомним, что белорусская оппозиционерка и глава правозащитной организации "Наш дом" Ольга Карач рассказала в интервью "Телеграфу" о том, как насильно депортированным и добровольно бежавшим с родителями от войны украинским детям промывают мозги, уничтожая их национальную идентичность и культурный код.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, международный суд в Гааге выдал ордер на арест владимира путина и "уполномоченной по правам ребёнка" Марии Львовой-Беловой за депортацию детей с оккупированных территорий Украины.