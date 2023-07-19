У Білорусі визнали, що викрадають українських дітей: що там заявили

Маленькі українці перебувають у так званих "таборах відпочинку" у Білорусі

Білоруський Червоний Хрест підтвердив свою участь у вивезенні українських дітей на територію РБ і заявив, що братиме участь у цьому і надалі.

Про це пише видання "Дзеркало", посилаючись на заяву глави білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова під час поїздки на Донбас, яку транслювали телеканалом "Білорусь 1".

"Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, гадаю, у міру своїх думок запалених, або вони вважають, що так логічно чинити, коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно. кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому — і бере, і братиме — активну участь", — заявив Шевцов.

За його словами, він приїхав на тимчасово окуповані росією території України, щоб переконати у зворотному всіх тих, хто вважає, що Білорусь причетна до викрадення дітей.

Видання пише, що під час минулої поїздки на окуповані території Шевцов був у камуфляжі, з літерою Z на рукаві. При цьому важливо додати, що статут Червоного Хреста вимагає дотримання нейтралітету. У Міжнародному Червоному Хресті кажуть, що цей інцидент вивчають.

Зазначимо, що у червні поточного року білоруський Червоний Хрест визнав, що на території РБ перебуває понад 700 українських дітей, де вони нібито перебувають на оздоровленні у санаторіях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що депутати Європейського парламенту закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт білоруського диктатора Олександра Лукашенка, зокрема, за викрадення українських дітей з окупованих росією територій до Білорусі.