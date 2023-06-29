Віцеспікерка Олена Кондратюк: Парламентарії 13-ти країн Європи засудили масове викрадення українських дітей росією

Парламентарії 13-ти країн Європи засудили масове викрадення українських дітей росією. Про це повідомила Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк із посиланням на спільне комюніке Міжнародної конференції у Варшаві "Посилення законодавчої відповіді на ризики торгівлі людьми для українських біженців".

Захід, співорганізаторкою та головною спікеркою якого виступила Олена Кондратюк, проходив у Варшаві 27-28 червня. У ньому взяли участь 54 учасники з 13 країн.

"Ми засуджуємо депортацію та примусове вивезення громадян України, зокрема дітей, з окупованих українських територій до росії. Ми розуміємо, що кількість незаконно депортованих українських дітей до росії становить близько 20 000", – наголошується в комюніке.

Як зазначила Заступниця Голови українського Парламенту, учасники конференції закликали міжнародну спільноту продовжувати вживати всіх можливих заходів для припинення такого геноциду, як визначено міжнародним правом, проти українців.

"Закликаємо припинити видачу російських паспортів українським дітям, забезпечити повернення дітей з російської території до України, а всіх винних у цьому злочині притягнути до відповідальності", – підкреслили парламентарії 13 країн Європи.

"Чіткі меседжі засудження злочинів рф проти українських дітей були включені до комюніке за моєю пропозицією, як співорганізаторки та спікерки заходу, що відбувся у Сеймі Польщі. Дякую всім учасникам та співавторам документа за солідарність і внесок у боротьбу за відновлення прав депортованих українських дітей", – наголосила Олена Кондратюк.

Заступниця Голови Верховної Ради України також висловила слова щирої вдячності Маршалку Сейму Польщі Ельжбеті Вітек та членкині Палати Лордів Великої Британії, баронесі Елізабет Батлер-Слосс, "з якими ми разом ініціювали проведення цієї міжнародної конференції в межах активної парламентської дипломатії".