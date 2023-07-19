В Беларуси признали, что похищают украинских детей: что там заявили

Маленькие украинцы находятся в так называемых "лагерях отдыха" в Беларуси

Белорусский Красный Крест подтвердил свое участие в вывозе украинских детей на территорию РБ и заявил, что будет участвовать в этом и в дальнейшем.

Об этом пишет издание "Зеркало", ссылаясь на заявление главы белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова во время поездки на Донбасс, которое транслировали по телеканалу "Беларусь 1".

"Меня до глубины души возмутил тот факт, что люди, думаю, в меру своих мыслей воспаленных, или они считают, что так логично поступать, когда обвинили Беларусь в том, что мы похищаем детей, которые приезжают к нам на оздоровление. И, честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом — и принимает, и будет принимать — активное участие", — заявил Шевцов.

По его словам, он приехал на временно оккупированные россией территории Украины, чтобы убедить в обратном всех тех, кто считает, что Беларусь причастна к похищению детей.

Издание пишет, что во время прошлой поездки на оккупированные территории Шевцов был в камуфляже, с буквой Z на рукаве. При этом важно добавить, что устав Красного Креста требует соблюдения нейтралитета. В Международном Красном Кресте говорят, что этот инцидент уже изучают.

Отметим, что в июне текущего года белорусский Красный Крест признал, что на территории РБ находится более 700 украинских детей, где они якобы пребывают на оздоровлении в санаториях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что депутаты Европейского парламента призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест беларусского диктатора александра лукашенко, в частности, за похищение украинских детей с оккупированных рф территорий в Беларусь.