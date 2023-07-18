Лукашенко приготовиться? Европарламент обратился в МУС по поводу диктатора

Беларусь несет ответственность за ущерб, причиненный Украине в связи с войной

После путина ордер на арест могут выдать и на его коллегу — беларусского диктатора александра лукашенко. Соответствующий призыв к Международному уголовному суду уже сделали депутаты Европейского парламента.

Об этом говорится в докладе об отношениях ЕС с Беларусью, принятом комитетом Европарламента по иностранным делам.

Чиновники заявили, что Беларусь несет ответственность за ущерб, причиненный Украине в связи с войной, и преступления, совершенные в Украине. Евродепутаты, в частности, осудили незаконную передачу более 2150 украинских детей с оккупированных рф территорий в так называемые "лагеря отдыха" в Беларуси.

Также в европарламентарии призвали институты ЕС и государства-члены принять все необходимые меры на международном уровне, чтобы сделать возможным уголовное преследование белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.

Напомним, что, международный суд в Гааге выдал ордер на арест владимира путина и "уполномоченной по правам ребёнка" Марии Львовой-Беловой за депортацию детей с оккупированных территорий Украины.

Ранее мы сообщали, что белорусская оппозиционерка и глава правозащитной организации "Наш дом" Ольга Карач рассказала в интервью "Телеграфу" о том, как насильно депортированным и добровольно бежавшим с родителями от войны украинским детям промывают мозги, уничтожая их национальную идентичность и культурный код.