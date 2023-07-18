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Лукашенку приготуватися? Європарламент звернувся до МКС щодо диктатора

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
Лукашенку приготуватися? Європарламент звернувся до МКС щодо диктатора Новина оновлена 18 липня 2023, 17:07

Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні у зв’язку з війною

Після путіна ордер на арешт можуть видати і на його колегу — білоруського диктатора олександра лукашенка. Відповідний заклик до Міжнародного кримінального суду вже зробили депутати Європейського парламенту.

Про це йдеться у доповіді про відносини ЄС з Білоруссю, прийняту комітетом Європарламенту із закордонних справ.

Чиновники заявили, що Білорусь несе відповідальність за збитки, завдані Україні у зв’язку з війною, та злочини, скоєні в Україні. Євродепутати, зокрема, засудили незаконну передачу понад 2150 українських дітей з окупованих рф територій у так звані "табори відпочинку" в Білорусі.

Також у європарламентарі закликали інститути ЄС та держави-члени вжити всіх необхідних заходів на міжнародному рівні, щоб уможливити кримінальне переслідування білоруських політичних та військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид.

Нагадаємо, що міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна та "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з окупованих територій України.

Раніше ми повідомляли, що білоруська опозиціонерка і голова правозахисної організації "Наш дім" Ольга Карач розповіла в інтерв’ю "Телеграфу" про те, як насильно депортованим і українським дітям, які добровільно втекли з батьками від війни, промивають мізки, знищуючи їхню національну ідентичність і культурний код.

Теги:
#Україна #Діти #Білорусь #Олександр Лукашенко