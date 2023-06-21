Смотрят на игру Лукашенко в хоккей и "Ночных волков". Как украинцев обрабатывают в лагерях в Беларуси

Белоруссия признала, что стала участницей кражи детей с оккупированных территорий

Беларусь ранее обвинялась в незаконной депортации на свою территорию украинских детей. Речь о так называемых "оздоровительных лагерях для детей Донбасса", куда оккупанты направляют маленьких украинцев из оккупированных Мариуполя, Горловки, Ясиноватой, Донецка и других. Среди мест, где их содержат — санаторий "Золотые пески" в Гомельской области, санаторий "Острошицкий городок" и лагерь "Дуброва".

Сегодня в СМИ даже появилось свежее число – в Беларуси находятся более 700 детей из Украины, сообщил местный Красный Крест. Об этом рассказало издание "Белта" со ссылкой на заявление генерального секретаря белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова.

"В этом году для того, чтобы сделать большой охват, мы решили не непосредственно оздоровлять детей в санаториях, а выделить средства семьям, воспитывающим детей из Украины . Помощь составит 600 белорусских рублей, ее получат более 700 детей", — сказал Шевцов, не уточняя деталей по этим семьям.

По его словам, начиная с 2017 по 2019 год с помощью Международного Комитета Красного Креста по Украине "оздоровлялось" в Беларуси в среднем около 30 детей в год. В 2020 году удалось "оздоровить" около 50 человек. В прошлом году, по его словам, Беларусь приняла 87 детей из Украины.

Что происходит в лагерях

На первый взгляд, может показаться, что" Дуброва" Солигорского района — это обычный детский лагерь. Местные СМИ время от времени публикуют хвалебные оды властям и фонду Алексея Талая, изображаемые чуть ли не спасателями. Вот, например, издание "Мінская прауда" рассказывало об оздоровлении группы из более чем 300 детей в апреле этого года. Дальше — трэш, потому что детей из Горловки возили в Минск на хоккей, где играл лукашенко.

"Ездили с ребятами в Минск на хоккей на Олимпик Арену. Там играл сам президент, мы так кричали, когда видели его поблизости. Детям подарили огромную корзину сладостей — у них было столько счастья", — цитирует издание руководительницу кружка Елену Козинцеву.

А это еще один заезд, тоже в апреле. Детей из Антрацита, Мариуполя и Горловки на вокзале детей Донбасса встречали сотрудники фонда Талая и представители пропутинских байкеров "Ночные Волки". Эта националистическая группировка находится под санкциями США по обвинению в военной поддержке пророссийских боевиков в Украине. В частности, они связаны с российскими спецслужбами, помогали рекрутировать боевиков для Донецка и Луганска. Казалось бы, это последние, кого следует подпускать к детям.

Атмосфера на вокзале, где детей встречали пропутинские "Ночные волки"

В лагерях проходят странные мероприятия, на котором раздаются слова об "отцах Донбасса, которые сейчас на фронте", а на сцене выставляют флаги боевиков "ДНР".

Кто такой Талай

Мужчина называет себя мотиватором и паралимпийцем, поскольку у него нет рук и ног. У Алексея Талая четверо детей, благотворительный фонд, который часто вывозит украинцев на воспитание в белорусские лагеря, возит влажные салфетки в Мариуполь. Также он ведет Telegram-канал.

Талай в москве

В последнем он признается, что часто ездит на оккупированную россиянами территорию украинского Донбасса и, к слову, распространяет невероятные истории о "фашистах (!) из Германии" и пугает "геями из Европы", покупающих за 8000 долларов детей из Донбасса, которые оказываются в украинских детдомах.

Вот отрывок одной из них:

История о "фашистах из Германии" и геях, покупающих донецких детей

После последней серии обвинений, возникших после огласки его лагеря, Талай возразил, что занимается незаконной депортацией детей из Украины.

"Я никого не боюсь, никаких международных судов, никаких международных структур. Наше дело правильное, победа будет за нами. Детей мы в образе не оставим. И если определенные структуры и дальше меня будут демонизировать и дискредитировать , то я готов побороться за свое честное имя" я в тех же международных структурах, судах", — говорит Талай.

Обвинение

Ранее белорусский оппозиционный политик Павел Латушко уточнил, что в Беларуси незаконно вывезенные украинские дети с оккупированных территорий содержатся в трех местах, передает "Радио Свобода". Он назвал цифру у 2150 несовершеннолетних. Часть детей, являющихся сиротами. Это не просто отдых — детей в таких лагерях перевоспитывают.

"Мы устанавливали факты перевоспитания украинских детей, когда им рассказывают, что Украины как государства нет, что нет культуры, истории Украины", – сказал Латушко.

Белорусские правозащитники передают украинским властям и Международному уголовному суду в Гааге.

Правозащитный фонд "Наш дом" провел исследование по депортации украинских детей в Беларусь. Детей с оккупированных территорий вывозят якобы на отдых в РБ, и там они попадают в так называемые военно-патриотические лагеря, где их обрабатывают пропагандой. Председатель правозащитной организации "Наш дом" Ольга Карач рассказывала "Телеграфу", что незаконно перемещенных украинских детей лукашенко в будущем хочет обменять на снятие санкций, а сейчас привлекать их к бесплатному труду.

"лукашенко миксует детей. Например, из Донецка временно вывозят семью, якобы на реабилитацию, а кого-то он оставляет надолго. Есть несколько категорий. Первая — это дети-сироты, целые дома сирот вывозят, и тут непонятно: или их оставляют в россии, или везут дальше, в Беларусь. Отдельная категория — усыновленные дети. Третья группа — дети украинских военнослужащих. Возможные истории, когда родители воевали за так называемые "ЛНР" и "ДНР", погибли, и их детей усыновили. Но это все равно украинские дети, граждане Украины. Четвертая группа — те, кого вывозят на время. А потом их возвращают, и они рассказывают, как им там в Беларуси было хорошо. То есть используют как гибридный метод пропаганды", — говорит Карач.

Также правозащитница заявила, что в настоящее время в Беларуси 25 тысяч украинских детей, которые не были насильственно перемещены. Ведь 84 тысячи украинцев, включая детей, во время войны почему-то бежали в Беларусь.

Относительно пропаганды — детям сейчас показывают фильмы, что они действительно русские, а украинцев надо убивать.

Как сообщал "Телеграф", после того, как Международный уголовный суд выдал в марте ордер на арест российских президента владимира путина и детского омбудсмена марии львовой-беловой, кафиры изменили технологию действий в депортации детей с временно оккупированной территории Украины. Из сети исчезли показательные меры – как депортированных детей принимают региональные власти россии.