Дивляться на гру Лукашенка у хокей та "Нічних вовків". Як українців обробляють в таборах у Білорусі

Білорусь визнала, що стала учасницею крадіжки дітей з окупованих територій

Білорусь раніше звинувачували у незаконній депортації на свою територію українських дітей. Мова про так звані "оздоровчі табори для дітей Донбасу", куди окупанти направляють маленьких українців з окупованих Маріуполя, Горлівки, Ясинуватої, Донецька та інших. Серед місць, де їх утримують — санаторій "Золоті піски" в Гомельській області, санаторій "Острошицький городок" і табір "Діброва".

Сьогодні у ЗМІ навіть з'явилося свіже число — у Білорусі перебувають понад 700 дітей з України, повідомив місцевий Червоний Хрест. Про це розповіло видання "Белта" з посиланням на заяву генерального секретаря білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова.

"Цього року для того, щоб зробити велике охоплення, ми вирішили не безпосередньо оздоровлювати дітей у санаторіях, а виділити кошти сім'ям, які виховують дітей з України . Допомога складе 600 білоруських рублів, її отримають понад 700 дітей", — сказав Шевцов, не уточнюючи деталей щодо цих сімей.

За його словами, починаючи з 2017 року по 2019 рік за допомогою Міжнародного Комітету Червоного Хреста з України "оздоровлювалося" в Білорусі в середньому близько 30 дітей на рік. У 2020 році вдалося "оздоровити" близько 50 осіб. Минулого року, за його словами, Білорусь прийняла 87 дітей з України.

Що відбувається у таборах

На перший погляд, може здатися, що "Дубрава" Солігорського району — це звичайний дитячий табір. Місцеві ЗМІ час від часу публікують хвалебні оди владі та фонду Олексія Талая, яких зображують ледь не рятівниками. Ось, наприклад, видання "Мінская прауда" розповідала про оздоровлення групи із понад 300 дітей у квітні цього року. Далі — треш, бо дітей з Горлівки возили до Мінська на хокей, де грав лукашенко.

"Їздили з хлопцями до Мінська на хокей на Олімпік Арену. Там грав сам президент, ми так кричали, коли бачили його поблизу. Дітям подарували величезний кошик солодощів — вони мали стільки щастя", — цитує видання керівницю гуртка Олену Козинцеву.

А це ще один заїзд, також у квітні. Дітей з Антрацита, Маріуполя та Горлівки на вокзалі дітей Донбасу зустрічали співробітники фонду Талая та… представники пропутінських байкерів "Нічні Вовки". Це націоналістичне угрупування перебуває під санкціями США через звинувачення у військовій підтримці проросійських бойовиків в Україні. Зокрема, вони пов'язані з російськими спецслужбами, допомагали рекрутувати бойовиків для Донецька та Луганська. Здавалося би, це останні, кого варто підпускати до дітей.

Атмосфера на вокзалі, де дітей зустрічали пропутінські "Нічні вовки"

У таборах відбуваються дивні заходи, на якому лунають слова про "батьків Донбасу, які зараз на фронті", а на сцені виставляють прапори бойовиків "ДНР".

Хто такий Талай

Чоловік називає себе мотиватором та паралімпійцем, оскільки у нього немає рук та ніг. Олексій Талай має четверо дітей, благодійний фонд, який часто вивозить українців на виховання у білоруські табори, возить вологі серветки у Маріуполь, а також веде Telegram-канал.

Талай у москві

В останньому він зізнається, що часто їздить на окуповану росіянами територію українського Донбасу та, до слова, поширює неймовірні історії про "фашистів (!) з Німеччини" та лякає "геями з Європи", що за 8000 доларів купують дітей з Донбасу, які потрапляють до українських дитячих будинків.

Ось уривок однієї з них:

Історія про "фашистів з Німеччини" та геїв, що купують донецьких дітей

Після останньої серії звинувачень, які виникли після розголосу його табору, Талай заперечив, що займається незаконною депортацією дітей з України.

"Я нікого не боюся, жодних міжнародних судів, жодних міжнародних структур. Наша справа правильна, перемога буде за нами. Дітей ми в образі не залишимо. І якщо певні структури й надалі мене демонізуватимуть і дискредитуватимуть, то я готовий поборотися за своє чесне ім'я у тих самих міжнародних структурах, судах", — каже Талай.

Звинувачення

Раніше білоруський опозиційний політик Павло Латушко уточнив, що у Білорусі незаконно вивезених українських дітей з окупованих територій утримують у трьох місцях, передає "Радіо Свобода". Він назвав цифру у 2150 неповнолітніх. Частина дітей, які є сиротами. Це не просто відпочинок — дітей у таких таборах перевиховують.

"Ми встановлювали факти перевиховання українських дітей, коли їм розказують, що України як держави немає, що немає культури, історії України", – сказав Латушко.

Білоруські правозахисники передають українській владі та Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.

Правозахисний фонд "Наш дім" провів дослідження щодо депортації українських дітей до Білорусі. Дітей з окупованих територій вивозять нібито на "відпочинок" до РБ, і там вони потрапляють у так звані військово-патріотичні табори, де їх обробляють пропагандою. Голова правозахисної організації "Наш дім" Ольга Карач розповідала "Телеграфу", що незаконно переміщених українських дітей лукашенко у майбутньому хоче обміняти на зняття санкцій, а зараз — залучати їх до безплатної праці на "Білоруськалії".

"лукашенко міксує дітей. Наприклад, з Донецька тимчасово вивозять родину, нібито на реабілітацію, а когось він залишає надовго. Є декілька категорій. Перша — це діти-сироти, цілі будинки сиріт вивозять, і тут незрозуміло: або їх залишають у рф, або везуть далі, в Білорусь. Окрема категорія — всиновлені діти. Третя група — діти українських військовослужбовців. Можливі історії, коли батьки воювали за так звані "ЛНР" і "ДНР", загинули, і їхніх дітей всиновили. Але це ж все одно українські діти, громадяни України. Четверта група — ті, кого вивозять на деякий час. А потім їх повертають, і вони розповідають, як їм там в Білорусі було добре. Тобто використовують як гібридний метод пропаганди", — каже Карач.

Також правозахисниця заявила, що наразі у Білорусі 25 тисяч українських дітей, які не були насильно переміщені. Адже 84 тисячі українців, включно з дітьми, під час війни чомусь втекли до Білорусі.

Щодо пропаганди — дітям зараз показують фільми, що вони насправді росіяни, а українців треба вбивати.

Як повідомляв "Телеграф", після того, як Міжнародний кримінальний суд видав у березні ордер на арешт російських президента володимира путіну та дитячого омбудсмена марії львової-білової, окупанти змінили технологію дій у депортації дітей з тимчасово окупованої території України. З мережі зникли показові заходи – як депортованих дітей приймає регіональна влада росії.