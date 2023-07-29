"Раздутая история": путин цинично оправдал похищение украинских детей
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Глава кремля заявляет, что детей якобы спасали
Российский диктатор владимир путин вечером субботы встретился с российскими пропагандистами и рассказал об итогах саммита россия-Африка. Кроме того, он высказался и похищенных из Украины детях
Кадры его выступления приводят российские пропагандистские каналы.
"Мы объясняем, просто никакого похищения не было. Была попытка и конкретные действия, направленные на спасение детей, которых вывозили из зоны боевых действий", — заявил он.
По его словам, история с похищением детей в Украине является "раздутой".
Как сообщалось ранее, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест путина и российского омбудсмена по правам ребенка марию львову-белову. Они подозреваются в принудительной депортации украинских детей на территорию россии.
Стоит отметить, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Телеграфу" рассказал о том, что россияне вывезли из оккупированных территорий сотни тысяч детей.
При этом, часть из них оказалась и на территории Беларуси. Например, недавно факт соучастия в военных преступлениях подтвердил глава белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.