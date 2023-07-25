"Механизмов нет": что делает Украина, чтобы вернуть похищенных россией детей

Вице-спикер ВР Елена Кондратюк рассказала о работе с международными организациями

Парламентская ассамблея ОБСЕ недавно осудила незаконную депортацию украинских детей и требует наказать всех виновных. Однако, это не означает, что скоро их вернут в Украину, поскольку для этого нет юридических механизмов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Количество депортированных детей растет, потому что активизируются военные действия, и детей обманом вывозят с оккупированных территорий в рф. Трудно отследить, сколько их там. Фактически юридических механизмов освобождения наших детей нет. Поэтому мы хотим апеллировать к международным организациям, которые должны этим заниматься. ПА ОБСЕ нас услышала и осудила незаконную депортацию россией украинских детей", — сообщила Елена Кондратюк.

Между тем, вмешательство ООН может изменить ситуацию, а обращение Украины в международные инстанции позитивно повлияет на возможность наказать российского диктатора владимира путина.

"Международные организации ни разу не были на территории, где находятся наши пленные. У нас нет от них никакой проактивности. Здесь важно, что скажет ООН, потому что у них есть мандат по защите детей. Мы обращаемся и в "ООН женщины", и в ЮНИСЕФ. Для нас важно, чтобы эта тема звучала, на нее обращали внимание, и чтобы все понимали, за что путин должен сидеть на скамье подсудимых в Гааге", — считает вице-спикер.

Больше о том, когда и при каких условиях Украина станет полноправным членом Евросоюза, что "не так" с законом о медицинском каннабисе и накажут ли путина за похищение украинских детей, читайте в интервью на сайте "Телеграф": "Полноправными членами ЕС мы станем минимум через 5 лет, — вице-спикер Елена Кондратюк (вторая часть большого интервью)".

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Телеграфу" рассказал о том, сколько детей оккупанты вывезли в россию.