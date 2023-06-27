Вице-спикер Елена Кондратюк призывает ПА ОБСЕ официально осудить похищение украинских детей на ближайшей сессии

Елена Кондратюк от имени Рады обратилась к депутатам из других стран добиться в своих парламентах принятия резолюций с осуждением незаконной депортации украинцев как преступления России против украинских детей.

Государству-террористу и похитителю украинских детей – России – не место в ОБСЕ и его Парламентской Ассамблее, которая должна осудить преступления против детей. Об этом заявила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в ходе международной парламентской конференции в Варшаве по противодействию угрозам торговли людьми для украинских беженцев.

Во время своего выступления она обратилась к участникам из 13 стран мира и присутствующим представителям ОБСЕ и напомнила, что Парламенты Польши, Франции, Словакии, Исландии, Парламентская Ассамблея Совета Европы приняли свои резолюции с осуждением незаконной депортации как преступления россии против украинских детей.

"Учитывая, что здесь присутствуют представители ОБСЕ и члены парламентских делегаций в этой организации — призываю принять резолюцию по детям на ближайшей сессии ПА ОБСЕ, которая начнется через 3 дня в канадском Ванкувере. От имени Верховной Рады обращаюсь к депутатам из других стран, которые берут участие в мероприятии, добиться принятия подобных решений в своих парламентах", — отметила Елена Кондратюк.

Вице-спикер также настаивает на включении пункта о депортации украинских детей, как части преступления торговли людьми, в коммюнике конференции.

Отдельно в своем выступлении заместитель председателя Верховной Рады обратилась к лицам, представляющим структуры ОБСЕ или участвующим в заседаниях Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Лишите наконец делегацию россии полномочий! Поддержите поправки от Украины к Правилам и процедурам ПА ОБСЕ, которые сделают это решение юридически возможным! Международное сообщество должно обеспечить полную изоляцию россии, как страны-агрессора, во всех измерениях. В том числе это касается участия в международных организациях, таких как ОБСЕ", — акцентировала Елена Кондратюк.