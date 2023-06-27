Віцеспікерка Олена Кондратюк закликає ПА ОБСЄ офіційно засудити викрадення українських дітей на найближчій сесії

Олена Кондратюк від імені Ради звернулась до депутатів з інших країн домогтися у своїх парламентах ухвалення резолюцій із засудженням незаконної депортації українців, як злочину росії проти українських дітей.

Державі терористу та викрадачу українських дітей — росії — не місце в ОБСЄ та її Парламентській Асамблеї, яка має засудити злочини проти дітей. Про це заявила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк в ході міжнародної парламентській конференції у Варшаві з протидії загрозам торгівлі людьми для українських біженців.

Під час свого виступу вона звернулася до учасників з 13 країн світу й присутніх представників ОБСЄ та нагадала, що Парламенти Польщі, Франції, Словаччини, Ісландії, Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалили свої резолюції із засудженням незаконної депортації, як злочину росії проти українських дітей.

"Враховуючи, що тут присутні представники ОБСЄ і члени парламентських делегацій в цій організації — закликаю ухвалити резолюцію по дітях на найближчій сесії ПА ОБСЄ, яка розпочнеться через 3 дні у канадському Ванкувері. Від імені Верховної Ради України звертаюся до депутатів з інших країн, які беруть участь у заході, домогтися ухвалення подібних рішень у своїх парламентах", — зауважила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка також наполягає на включенні пункту про депортацію українських дітей, як частини злочину торгівлі людьми, до комюніке конференції.

Окремо у своєму виступі заступниця голови Верховної Ради звернулася до осіб, які представляють структури ОБСЄ, або беруть участь у засіданнях Парламентської асамблеї ОБСЄ.

"Позбавте нарешті делегацію росії повноважень! Підтримайте поправки від України до Правил і процедур ПА ОБСЄ, які зроблять це рішення юридично можливим! Міжнародна спільнота має забезпечити повну ізоляцію росії, як країни-агресора в усіх вимірах. У тому числі це стосується участі у міжнародних організаціях, таких як ОБСЄ", — акцентувала Олена Кондратюк.